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Gündem
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Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

2022-01-26 07:06:54
Eskişehir'de ağılda çıkan yangında 80 hayvan telef oldu

Eskişehir'de bir ağılda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

#1
Foto - Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 30 büyük, 50 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu.

#3
Foto - Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri olayla ile ilgili çalışma başlattı.

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