2023-10-28 13:02:52 Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un MHK eski Başkanı Lale Orta'nın VAR kayıtlarını dışarıya çıkarması hakkında eski TFF yöneticisi Selim Soydan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama sonrası gündemi sarsmıştı. Timur'un açıklamaları sonrası TFF'den ceza gelirken eski TFF yöneticisi Selim Soydan, konu hakkında açıklama yaptı.