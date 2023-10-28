Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...

Lale Orta hakkında açıklamalarına devam eden Selim Soydan, "Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun... TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş." dedi. Selim Soydan, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un elinde başka bilgiler olduğunu ileri sürdü. Soydan, "Anafikir şu: Timur boşuna 'Elimde bilgiler var' demiyormuş. Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart." dedi.