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Spor
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Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...

2023-10-28 13:02:52
Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un MHK eski Başkanı Lale Orta'nın VAR kayıtlarını dışarıya çıkarması hakkında eski TFF yöneticisi Selim Soydan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama sonrası gündemi sarsmıştı. Timur'un açıklamaları sonrası TFF'den ceza gelirken eski TFF yöneticisi Selim Soydan, konu hakkında açıklama yaptı.

#1
Foto - Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, MHK'nin eski başkanı Lale Orta hakkında ortaya attığı iddiaların doğru olduğunu ileri sürdü.

#2
Foto - Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...

Sabah'a konuşan, eski TFF yöneticisi Selim Soydan, Lale Orta'nın VAR görüntülerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak "Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir-Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, 'Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim' demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Eski TFF yöneticisi müthiş gelişmeyi duyurdu: Bu iş karakolda biter artık bu saatten sonra...

Lale Orta hakkında açıklamalarına devam eden Selim Soydan, "Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun... TFF de Orta'yı bu hareketleri yüzünden göndermiş, bence onlar bu görüntü çıkarma işini biliyorlardı. Bakın Orta 10 gündür sesini çıkaramadı. TFF uyanıklık edip işi tuza batırdı, başka ne yapabilir ki zaten… Orta'yı da göndermiş." dedi. Selim Soydan, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un elinde başka bilgiler olduğunu ileri sürdü. Soydan, "Anafikir şu: Timur boşuna 'Elimde bilgiler var' demiyormuş. Bir konuştu, 15 gündür kimse işin içinden çıkamadı. Yalnız Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum. Futbolda temizlik için her şeyin ortaya çıkması şart." dedi.

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