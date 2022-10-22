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Teknoloji-Bilişim
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Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

2022-10-22 09:24:55
Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte insanların ihtiyaçlarını karşılaması için seçtikleri telefonlarda süratle değişiyor. Teknolojide de modaya ayak uydurmak isteyenler neredeyse her yıl telefon değişimine gidebiliyor. Peki 10-20 yıl önce bir kenara attığınız eski telefonunuzun altın değerinde olabileceğini biliyormuydunuz? Birçok alışveriş sitesinde eski telefonlar rağbet görüyor ve alıcısı da bir hayli fazla. Birinci nesil iPhone için 725 bin TL Bu hafta içerisinde açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödendi. Eski telefonlara gösterilen rağbet sayesinde iyi bir kar elde etmekte mümkün hale geliyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok bakılan eski telefonlar ve onların satış fiyatları:

#1
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)

#2
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)

#3
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Motorola RAZR2 - £239,25 (5 bin TL)

#4
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

#5
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)

#6
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)

#7
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)

#8
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)

#9
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)

#10
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

iPhone - £542,55 (11 bin TL)

#11
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)

#12
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)

#13
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia 2100 - £66,74 (1375 TL)

#14
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia 8110 - £56,70 (1166 TL)

#15
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

#16
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Sidekick LX 2009 - £57,09 (1187 TL)

#17
Foto - Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)

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