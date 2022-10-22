Eski telefonlarınızı atmayın! Servet ediyor

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte insanların ihtiyaçlarını karşılaması için seçtikleri telefonlarda süratle değişiyor. Teknolojide de modaya ayak uydurmak isteyenler neredeyse her yıl telefon değişimine gidebiliyor. Peki 10-20 yıl önce bir kenara attığınız eski telefonunuzun altın değerinde olabileceğini biliyormuydunuz? Birçok alışveriş sitesinde eski telefonlar rağbet görüyor ve alıcısı da bir hayli fazla. Birinci nesil iPhone için 725 bin TL Bu hafta içerisinde açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödendi. Eski telefonlara gösterilen rağbet sayesinde iyi bir kar elde etmekte mümkün hale geliyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok bakılan eski telefonlar ve onların satış fiyatları: