Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! “Maduro’dan sonra…”
Amerikan Girişim Enstitüsü (AEI) kıdemli üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in yayımladığı sözde analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kıyaslanarak Türkiye'ye yönelik küstah tehditler savuruldu. Yazıda, Amerikan Özel Kuvvetlerinin Erdoğan'ı külliyeden alıp New York'ta yargılayabileceği gibi akıl almaz senaryolara ve Mehmetçiğe yönelik küstah hakaretlere yer verildi.