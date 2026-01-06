  • İSTANBUL
Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! "Maduro’dan sonra…"
Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! “Maduro’dan sonra…”

Amerikan Girişim Enstitüsü (AEI) kıdemli üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in yayımladığı sözde analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kıyaslanarak Türkiye'ye yönelik küstah tehditler savuruldu. Yazıda, Amerikan Özel Kuvvetlerinin Erdoğan'ı külliyeden alıp New York'ta yargılayabileceği gibi akıl almaz senaryolara ve Mehmetçiğe yönelik küstah hakaretlere yer verildi.

1
#1
Foto - Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! "Maduro’dan sonra…"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Middle East Forum'da "Maduro'nun Geçmişi Erdoğan'ın Geleceği mi?" başlığıyla yayınlanan analizde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'nin egemenliğine yönelik düşmanca ifadeler kullanıldı. Yazıda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçtiğimiz günlerde ABD Özel Kuvvetleri tarafından kaçırıldığı vakaya işret edilerek, benzer bir sonun Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli olabileceği iddia edildi.

#2
Foto - Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! "Maduro’dan sonra…"

Söz konusu yazıda, Maduro'nun ABD askerleri tarafından Caracas'taki yerleşkesinden alınıp uyuşturucu ve terör suçlamalarıyla New York'a götürüldüğü hatırlatıldıktan sonra, hedefin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtildi. Analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok endişelenmesi gerektiği savunularak, Erdoğan'ın iktidarı demir yumrukla yönettiği, seçimleri manipüle ettiği ve Hamas ile Hizbullah gibi grupları desteklediği" öne sürüldü. Ayrıca Erdoğan'ın ailesinin DEAŞ ile petrol ticaretinden kazanç sağladığı gibi asılsız iddialar tekrarlandı.

#3
Foto - Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! "Maduro’dan sonra…"

ABD'li kuruluşun yayınladığı metinde, Erdoğan'ın Başkan Trump ile olan yakın ilişkilerine güvendiği ancak Trump görevden ayrıldığında bu korumanın kalkacağı iddia edildi. Panama lideri Noriega ve Venezuela lideri Maduro örnekleri verilerek, ABD siyasetindeki rüzgarın tersine dönmesiyle liderlerin kaderinin değişebileceği, benzer bir durumun Erdoğan için de geçerli olduğu savunuldu. Yazıda, Erdoğan'ın ABD'ye karşı tavrının köprüleri yaktığı ve Amerikan Kongresi'ndeki siyasetçilerin Erdoğan'dan nefret ettiği ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! "Maduro’dan sonra…"

Analizin en çarpıcı ve tehditkar bölümünde ise Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Maduro'yu takip ettiği gibi Türkiye'de de hücreler oluşturarak Erdoğan'ı takip ediyor olabileceği iddiasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketlerinin Türkler için gizli olsa da Amerikalılar için gizli olmadığı belirtilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin büyüklüğü ve izolasyonunun olası bir kaçırma operasyonunu kolaylaştıracağı iddia edildi.

#5
Foto - Eski Pentagon yetkilisinden Başkan Erdoğan’a skandal tehdit! "Maduro’dan sonra…"

Yazının sonuç bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinin arkadan kelepçelendiği, gözlerine bant ve kulaklık takıldığı bir anın hayal edilmesi istenerek, Erdoğan'ın New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde yargılanmak üzere kaçırılabileceği tehdidi yinelendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da isminin geçirildiği metinde, "Türk devletinin muhaliflere yönelik operasyonlarına" atıfta bulunularak, Erdoğan'ın ABD mahkemeleri karşısına çıkarılabileceği belirtildi. (Kaynak: Haber7)

Oosy

Hey coni gavuru aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş. Sıkıysa bir deneyin de boyunuzu ölçüsünü biz alalım.

M. M

Bu hayvanı paketleyin Türkiye'ye getirin.
