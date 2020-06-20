  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
8
Eski kimlik ile YKS'ye girilir mi? YKS 2020 eski kimlik geçerli mi?

2020-06-20 19:58:49
Eski kimlik ile YKS'ye girilir mi? YKS 2020 eski kimlik geçerli mi?

Eski kimlikle YKS'ye girilir mi? sorusu yarın YKS 2020 sınavına girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Eski kimliklerini yenilemeyen kişiler eski kimliklerinin YKS sınavında geçerli olup olmayacağını araştırıyor. İşte YKS 2020 eski kimlik geçerli olacak mı? sorusunun yanıtı...

#1
Foto - Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM YKS kılavuzunu güncelledi. Güncellenen kılavuz ile birlikte YKS giriş için gerekli olan belgeler ve şartlar açıklandı.

Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM YKS kılavuzunu güncelledi. Güncellenen kılavuz ile birlikte YKS giriş için gerekli olan belgeler ve şartlar açıklandı.

#2
Foto - Milyonlarca üniversite adayının büyük bir merakla beklediği üniversite sınavı YKS giriş yerleri açıklandı. Şimdi üniversite adayları eski kimlikle 2020 YKS'ye girilir mi?

Milyonlarca üniversite adayının büyük bir merakla beklediği üniversite sınavı YKS giriş yerleri açıklandı. Şimdi üniversite adayları eski kimlikle 2020 YKS'ye girilir mi?

#3
Foto - Güncellenen YKS kılavuzunda adayların sınavlara girebilmeleri için sınav giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan

Güncellenen YKS kılavuzunda adayların sınavlara girebilmeleri için sınav giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

#4
Foto - YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

#5
Foto - ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı.

ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı.

#6
Foto - YKS 2020 OTURUM SAATLERİ

YKS 2020 OTURUM SAATLERİ

#7
Foto - YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45 Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45 Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Eşi Eda Demirci’ye şiddet uygulamıştı... FOX'un sunucusu İsmail Küçükkaya'dan flaş karar
Gündem

Eşi Eda Demirci’ye şiddet uygulamıştı... FOX'un sunucusu İsmail Küçükkaya'dan flaş karar

Eşi Eda Demirci’ye psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan FOX'un sunucusu İsmail Küçükkaya ilgili yeni gelişme yaşandı. Demirci ve Küçükkay..
Altında yükseliş devam edecek mi?
Ekonomi

Altında yükseliş devam edecek mi?

Altın yükselecek mi? Koronavirüs salgını sonrası hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Kapalıçarşı'da işl..
Koronavirüs salgını sonrası sıraya girdiler: Türkiye'den 50 milyar dolarlık hamle
Ekonomi

Koronavirüs salgını sonrası sıraya girdiler: Türkiye'den 50 milyar dolarlık hamle

Türkiye dünya sağlık turizminde ilk 5 ülke arasında yer alıyor. 2020 yılı sağlık turizmi açısından olumlu başladı ancak salgın, planları olu..
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hayal kırıklığına uğradık
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hayal kırıklığına uğradık

Turizm faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turist gönderen tüm ülkeler ile irtibatlarımızı..
IKBY'den şaka gibi çağrı
Dünya

IKBY'den şaka gibi çağrı

IKBY, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmak yerine tepki çeken bir çağrıda bulundu. IKBY, PKK'ya karşı operasy..
Meral Akşener, 'namussuzluğa' sahip çıktı
Gündem

Meral Akşener, 'namussuzluğa' sahip çıktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nu hedef alan Sözcü paçavrasını sözde ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı