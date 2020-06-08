Eski işyerine dönersem yıllık izin baştan mı başlar? Kaç gün yıllık izin kullanırım?

Aynı işyerinde tekrar işe başlayan işçinin yıllık izni nasıl olur? Aynı işyerinde aralıklı çalışma yıllık izin nasıl hesaplanır? Soruları yaz ayının girmesiyle birlikte yıllık izne çıkmak isteyenlerce merak edilmekte. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Çalışanın bir süre çalıştıktan sonra tekrar eski işyerine dönmesi halindeyse yıllık izin hakkının tekrar baştan başlayıp başlamayacağı tartışma konusu oluyor. Peki eski işyerine dönersem yıllık izin baştan mı başlar?