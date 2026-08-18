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Meteoroloji birçok il için duyurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji birçok il için duyurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile birlikte bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 32°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

EGE Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 33°C Az bulutlu MANİSA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu UŞAK °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 32°C Az bulutlu ŞANLIURFA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, RİZE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu NİĞDE °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu HATAY °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Foto - Meteoroloji birçok il için duyurdu!

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