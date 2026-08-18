Meteoroloji birçok il için duyurdu!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, RİZE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı