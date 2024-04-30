2024-04-30 03:15:00 Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş
Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyi neden ertelediğini masaya yatırdı. Aynı zamanda eski istihbaratçı olan Orakoğlu, Erdoğan’ın Biden ile yapacağı görüşmenin iptal edilmesini istemesinin ana sebebinin ABD tarafından İsrail’e verilen 26 milyar dolarlık yardım olduğunu belirtti. Orakoğlu, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: