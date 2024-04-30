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Medya
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Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

2024-04-30 03:15:00
Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 9 Mayıs’ta ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyi neden ertelediğini masaya yatırdı. Aynı zamanda eski istihbaratçı olan Orakoğlu, Erdoğan’ın Biden ile yapacağı görüşmenin iptal edilmesini istemesinin ana sebebinin ABD tarafından İsrail’e verilen 26 milyar dolarlık yardım olduğunu belirtti. Orakoğlu, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

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#1
Foto - Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs’ta ABD’nin başkenti Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşecekti. Ziyaret ertelendi. Kararın Türkiye’nin talebi üzerine alındığı, gerekçesinin de ilk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programındaki değişiklikler olduğu belirtildi ise de geçtiğimiz aylarda planlanan ziyarete ilişkin arka planda konjonktürel önemli bazı gelişmeler yaşanınca Başkan Erdoğan tarafından ziyaretin ertelenmesi istendi. Yeni ziyaret ve ziyaretin tarihi de muallakta bırakıldı. Davet ABD Başkanı Biden tarafından resmi olarak Erdoğan’a bildirilmişti. Eğer görüşme yapılsaydı, terörle mücadeleden Gazze’ye, savunma projelerinden ekonomik ilişkilere kadar kritik başlıkların görüşülmesi planlanmıştı.

#2
Foto - Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı. Paketin 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımı dışında İsrail’e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

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Foto - Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

İsrail’e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor. Erdoğan’ın Biden ile yapacağı görüşmenin iptal edilmesini istemesinin ana nedeni ise İsrail’e verilen 26 milyar dolarlık yardım olduğu belirtiliyor. Zira bu yardımın İsrail’in Refah katliamı için alınacak silah ve mühimmatı kapsadığı bizzat Gazze kasabı Netanyahu tarafından açıklanmıştı.

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Foto - Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

Amerika Başkanı Joe Biden'ın tesadüf sayılamayacak bir kasıt ile Başkanlığa atandığı günden günümüze ilk defa Başkan Erdoğan ile 9 Mayıs’ta görüşmek için randevu vermesinin etik olmayan kasıtlı ve düşmanca bir tavır olduğu aşikardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze kasabı olarak lanse ettiği Netanyahu’nun arkasındaki azmettirici gücün Biden olduğunu Gazze Katliamları için İsrail’e devamlı milyarlarca dolar yardım ettiğini çeşitli platformlarda açıklamasının Biden’ı Amerika’da 5 Kasım Başkanlık seçimleri öncesinde sıkıntıya soktuğu aşikardır. (…)”

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