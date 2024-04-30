Eski istihbaratçıdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili dikkat çeken iddia! O çok konuşulan adımın asıl sebebi meğer bakın neymiş

Amerika Başkanı Joe Biden'ın tesadüf sayılamayacak bir kasıt ile Başkanlığa atandığı günden günümüze ilk defa Başkan Erdoğan ile 9 Mayıs’ta görüşmek için randevu vermesinin etik olmayan kasıtlı ve düşmanca bir tavır olduğu aşikardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze kasabı olarak lanse ettiği Netanyahu’nun arkasındaki azmettirici gücün Biden olduğunu Gazze Katliamları için İsrail’e devamlı milyarlarca dolar yardım ettiğini çeşitli platformlarda açıklamasının Biden’ı Amerika’da 5 Kasım Başkanlık seçimleri öncesinde sıkıntıya soktuğu aşikardır. (…)”