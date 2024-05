Özellikle son günlerde gündeme gelen yargı içindeki FETÖ bağlantılı personeller ile mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Devlet içinde Devlet kurmaya çalışan her cemaatin, her tarikatın, Devletten uzaklaştırılacağı da gündemler arasında. Son olarak sık sık duyduğumuz mafyalaşma konusu da Kırmızı Kitaba girecek konulardan olduğunu düşünüyorum. Devlet kendisini ve Milletini tehdit eden her toplulukla her oluşumla mücadele ediyor. Mafya ve benzeri gruplarla mücadelede de yeni önlemlerin alınması söz konusu.