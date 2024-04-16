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Medya
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Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak "İsrail" iddiası! Resmen kanınız donacak

2024-04-16 11:02:00
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak “İsrail” iddiası! Resmen kanınız donacak

İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu’ndan dünyayı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Aynı zamanda Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Orakoğlu, “İran’ın İntikam planına karşı İsrail ‘çok gizli’ bir silahla karşılık verecek, ‘İran taş devrine dönecek?’ ” başlıklı yazısında “İsrail’in ‘İnsanlar için ölümcül olmayan ancak hedef alınan ülkedeki tüm elektrik ve elektronik sistemleri devre dışı bırakabilen bir elektromanyetik saldırı sistemini uzun süredir geliştirdiğini’ aktaran N12, böyle bir saldırının İran’ı taş devrine döndüreceğini vurguladı” görüşlerine yer verdi. Orakoğlu, bomba yazısında özetle şunları kaydetti:

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#1
Foto - Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak "İsrail" iddiası! Resmen kanınız donacak

“Orta Doğu, İsrail’in Gazze işgalini başlattığı 7 Ekim tarihinden bu yana büyük bir ateş çemberine döndü. Gazze’de İsrail’in işgaline İran’ın karşı koymasının ardından İsrail ordusu, 1 Nisan’da İran’ın Şam’da bulunan büyükelçiliğini hedef almıştı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. İran’ın İsrail’e vereceği olası bir misilleme, İsrail’de sözde korkuya neden olurken geçtiğimiz saatlerde ABD basını olası ‘intikam saldırısı’ hakkında ilginç bir iddia kaleme almıştı. İddialar o ki İran’ın İsrail’e intikam saldırısı yapması Ortadoğu’yu ateş çemberi içinde bırakacak belki de bu ateş yeni bir dünya savaşına evrilebilecekti. Bu ateşi harlayan Biden İran’a “İsrail’e savaş açma Amerika sonuna kadar İsrail’ın yanında” açıklaması veya tehdidinde bulunuyordu.

#2
Foto - Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak "İsrail" iddiası! Resmen kanınız donacak

Konu hakkında medya ve televizyonlarda spekülasyonlar tartışmalar sürerken İran’ın intikam planını uygulaması halinde İsrail basınında İsrail’in çok gizli bir silahla yanıt vereceğini iddia eden Channel 12 dünya gündemine oturan akıl almaz planı duyurdu. Bu plana göre İsrail görünmez güçleri devreye sokuyordu. İsrail Channel 12 televizyon kanalına bağlı haber sitesi N12, İran’ın misillemesine karşı İsrail’in “gizli” eylem planını anlattı. Channel 12, “İran’ın füzelerle saldırması olasılığına karşı İsrail elektromanyetik saldırıya hazırlanıyor” başlıklı haberinde İsrail’in uzun yıllardır geliştirdiği teknolojiyi kaleme aldı.

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Foto - Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak "İsrail" iddiası! Resmen kanınız donacak

İsrail’in “insanlar için ölümcül olmayan ancak hedef alınan ülkedeki tüm elektrik ve elektronik sistemleri devre dışı bırakabilen bir elektromanyetik saldırı sistemini uzun süredir geliştirdiğini” aktaran N12, böyle bir saldırının İran’ı taş devrine döndüreceğini vurguladı. N12 ayrıca, böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde İran’ın ekonomik olarak çökeceğini ve hatta rejim değişikliğinin dahi yaşanma ihtimalinin doğacağını iddia etti. ABD’li uzmanlar tarafından yayınlanan bir raporda ise elektromanyetik saldırının yapılacağı bombaların yere çarpmasıyla birlikte gama ışınlarının yayılacağı ve ülkedeki elektriğe bağlı bütün sistemleri çökerteceği ifadelerinin yer aldığı belirtildi. İsrail ordusunun envanterinde yaklaşık 12 seneden bu yana EMP bombaları adı altında “Scorpius” model füzeler bulunduğu biliniyor. Uzmanlar, böyle bir saldırının “bilgi sistemlerini yok etmenin yanı sıra elektrik hatlarını ve her türlü sistemi yok edebileceğini” belirtti.

#4
Foto - Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak "İsrail" iddiası! Resmen kanınız donacak

ABD ise benzer bir saldırıyı, 1960’lı yıllarda Pasifik Okyanusu’nda denemişti. Elektromanyetik bombanın patlaması sonrası bin 450 km uzaktaki Hawaii’de yaklaşık 300 sokak lambası tahrip olmuş, alarmlar devreye girmiş ve telefon iletişim ağlarında geniş çaplı bir kesinti yaşanmıştı. (…)”

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Foto - Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak "İsrail" iddiası! Resmen kanınız donacak

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