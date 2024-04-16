2024-04-16 11:02:00 Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak “İsrail” iddiası! Resmen kanınız donacak
İran ile İsrail arasındaki gerilim devam ederken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu’ndan dünyayı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Aynı zamanda Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Orakoğlu, “İran’ın İntikam planına karşı İsrail ‘çok gizli’ bir silahla karşılık verecek, ‘İran taş devrine dönecek?’ ” başlıklı yazısında “İsrail’in ‘İnsanlar için ölümcül olmayan ancak hedef alınan ülkedeki tüm elektrik ve elektronik sistemleri devre dışı bırakabilen bir elektromanyetik saldırı sistemini uzun süredir geliştirdiğini’ aktaran N12, böyle bir saldırının İran’ı taş devrine döndüreceğini vurguladı” görüşlerine yer verdi. Orakoğlu, bomba yazısında özetle şunları kaydetti: