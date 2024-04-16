Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak “İsrail” iddiası! Resmen kanınız donacak

İsrail’in “insanlar için ölümcül olmayan ancak hedef alınan ülkedeki tüm elektrik ve elektronik sistemleri devre dışı bırakabilen bir elektromanyetik saldırı sistemini uzun süredir geliştirdiğini” aktaran N12, böyle bir saldırının İran’ı taş devrine döndüreceğini vurguladı. N12 ayrıca, böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde İran’ın ekonomik olarak çökeceğini ve hatta rejim değişikliğinin dahi yaşanma ihtimalinin doğacağını iddia etti. ABD’li uzmanlar tarafından yayınlanan bir raporda ise elektromanyetik saldırının yapılacağı bombaların yere çarpmasıyla birlikte gama ışınlarının yayılacağı ve ülkedeki elektriğe bağlı bütün sistemleri çökerteceği ifadelerinin yer aldığı belirtildi. İsrail ordusunun envanterinde yaklaşık 12 seneden bu yana EMP bombaları adı altında “Scorpius” model füzeler bulunduğu biliniyor. Uzmanlar, böyle bir saldırının “bilgi sistemlerini yok etmenin yanı sıra elektrik hatlarını ve her türlü sistemi yok edebileceğini” belirtti.