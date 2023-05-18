Eski CHP'li’den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam

"KEMAL BEY ÖRGÜTE GÖZDAĞI VERİYOR" Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yayımladığı ve alışageldiğimizin dışında oldukça sert tonlarda konuştuğu videolarla ilgili konuşan Mehmet Sevigen şu açıklamayı yaptı: Biliyorsunuz Kemal Bey'in istifa etmesi gerektiğini ilk ben söyledim. Dedim ki; Kemal Bey genel başkanlıktan ayrılsın, çok güçlü bir şekilde, yeni arkadaşlarla Kemal Bey'e destek olalım. Kemal Bey o videoda örgüte cevap veriyor. Diyor ki; beni kimse eleştirmesin, kimse bana dokunmasın. Kemal Bey biliyorsunuz, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi'ne milletvekili verdi. Bütün arkadaşlarımız küskün ve dargın. Altılı masadan bir tek oyu olmayan insanlara milletvekilliği dağıttı. Sadece kendi Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için. Kemal Bey, başını yastığa rahat koyup, uyuyabiliyor mu? Ben inanıyorum ki vicdan azabı çekiyordur. Şimdi onu kamufle edebilmek için yavuz hırsız ev sahibi misali, beni kimse eleştiremez, burada kalacağım diyor. Çünkü önümüzde belediye seçimleri var, eleştirirsen belediye başkanı da, meclis üyesi de yapmam diyerek örgütüne gözdağı veriyor. Bu da tabii başka bir üzüntü kaynağı. CHP genel başkanının böyle bir duruma düşmesi inanın beni de çok üzüyor. Bu bakımdan en çok üzüldüğüm taraf bütün CHP'lilerin hakları yenmiştir. Bizim içimizdeki insanlar sesini çıkarmaz, Beni eski il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, eski delegeler… günde bin kişi arıyor. Onlara gelin partinize sahip çıkın diyorum. Eğer bu partiye sahip çıkmazsanız, bu partiye kapanıp vakıf olsun diyen insanların elinde, CHP kapanıp gidecek. Üzüntüm budur. Bütün herkes gelsin partisine sahip çıksın.