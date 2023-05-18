2023-05-18 14:23:25 Eski CHP'li’den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
14 Mayıs seçimlerinde büyük fiyasko yaşayan ana muhalefet partisi CHP, parti içi hesaplaşma ve kavgalarıyla da kamuoyunun gündeminden düşmüyor. 28 Mayıs'taki ikinci tur için 'hazırlık' yapan CHP'de, Gürsel Tekin'in Kars'a görevlendirilmesine rağmen "İstanbul'da çalışmaya devam edeceğim" açıklaması genel merkezdeki büyük krizin bir yansıması olarak yorumlandı. Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren eski CHP’li Mehmet Sevigen, “Ben Kemal Bey’in yerinde olsam arkadaşlarıma ihanet ettim diye sokağa çıkamam” dedi.