Bakanlıktan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması! 12 milyar dolara ulaştı

Sarı, Akkuyu NGS'de 1'inci ünitenin inşaat işlerinin neredeyse tamamlandığına, test süreçlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Diğer üç ünitenin ise inşaat ve montaj çalışmaları, sahadaki 25 bin çalışanımızın katkılarıyla, planlandığı şekilde sürdürülmektedir. Bu hummalı çalışmalar sonucunda, bu yıl içinde Akkuyu santralimizden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Akkuyu'ya ek olarak, biri Sinop ilimiz ve diğeri Trakya bölgemizde iki konvansiyonel nükleer santral projemizi daha hayata geçirmeye yönelik de çalışmalarımız devam ediyor."