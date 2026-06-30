Bakanlıktan Akkuyu Nükleer Güç Santrali açıklaması! 12 milyar dolara ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yerlileştirme alanında önemli bir seviyeye ulaşıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla Akkuyu'da 300'den fazla yerli firmamız inşaat, malzeme ve ekipman tedariki ile test, sertifikasyon ve mühendislik hizmetlerinde yer almakta olup, yaklaşık 12 milyar dolar iş hacmine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.