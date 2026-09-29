Bilim insanları bunu da başardı: En doğru saati geliştirdiler!
Bilim insanları lutesyum tabanlı yeni atom saatini, 1×10⁻¹⁹ belirsizlikle dünyanın en hassas zaman ölçümünü gerçekleştirdi.
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Bilim insanları lutesyum tabanlı yeni atom saatini, 1×10⁻¹⁹ belirsizlikle dünyanın en hassas zaman ölçümünü gerçekleştirdi.
utesyum saatleri rekor doğruluk ve karşılaştırma hassasiyetine ulaşarak gelecekteki zaman standartları ve yerçekimi ölçümleri için umut verici adaylar haline geldi. Nature dergisinde yayımlanan sonuçlar, saatin geçiş frekansını 19 ondalık basamağa kadar ölçtüğünü ve 1 × 10 üzeri eksi 19 belirsizlik sağladığını gösteriyor.
BİLİM İNSANLARI DÜNYANIN EN DOĞRU SAATİNİ ÜRETTİ Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) Kuantum Teknolojileri Merkezinde (CQT) lutesyum elementinden üretilen atom saati, zaman tutma doğruluğu için yeni bir ölçüt belirledi.
Nature dergisinde yayımlanan sonuçlar, saatin geçiş frekansını 19 ondalık basamağa kadar ölçtüğünü ve 1 × 10 üzeri eksi 19 belirsizlik sağladığını gösteriyor. Bu oran, bugüne kadar herhangi bir optik atom saati için bildirilen en düşük değer olarak kayıtlara geçti. CQT Baş Araştırmacısı ve Singapur Ulusal Üniversitesi Fizik Bölümü Doçenti Murray Barrett, şu anda sahip oldukları saatin dünyanın en hassas saati olduğundan emin olduğunu söyledi.
LUTESYUMUN SICAKLIK DALGALANMALARINA KARŞI DİRENCİ Atom saatleri, bir atomun elektronu sabit bir frekansta enerji seviyelerini değiştirdiğinde meydana gelen bir olay olan atomik geçişe kilitlenerek zamanı tutuyor. Bir lazer bu saat geçişiyle eşleşecek şekilde ayarlanıyor ve ışığının salınımları tıpkı bir sarkacın sallanması gibi zamanı işaretliyor. CQT saatinde bu referans, geçişi 848 nanometre dalga boyuna sahip bir lazerle eşleşen lutesyum-176'nın elektrik yüklü tek bir atomundan veya iyonundan geliyor. Sıcaklık değişiklikleri ve manyetik alanlar, bir atom saatinin zamanı ölçmek için kullandığı geçiş frekansını değiştirebiliyor.
MİLİMETRELER BİR SAATİN İŞLEYİŞİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNDE Araştırmacılar iki lutesyum saati üretti ve korelasyon spektroskopisi adı verilen bir teknik kullanarak 200 saat boyunca işleyişlerini karşılaştırdı. Saatler 5,7 × 10⁻¹⁹ belirsizlik içinde uyum sağladı. Bu durum şimdiye kadar bildirilen en hassas saat karşılaştırması oldu. Daha fazla ölçüm yapmanın bu belirsizliği daha da azaltabileceği ifade ediliyor. NUS Kuantum Teknolojileri Merkezinde kıdemli araştırmacı ve makalenin ortak başyazarı olan Kyle Arnold, saati olan bir kişinin saatin kaç olduğunu bildiğine ancak iki saati olan bir kişinin asla emin olamadığına dair esprili bir söz olduğunu hatırlattı. Arnold, bunun temel olarak bir standardın doğruluğunu test etmenin tek yolunun saatleri karşılaştırmak ve tekrarlanabilirliği göstermek olduğunu anlattığını söyledi.
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