Eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin sır telefon görüşmesi!

KARDEŞİNE SES KAYDI GÖNDERMİŞ İddianamede, soruşturma devam ederken sanığın susma hakkını kullandığı, cinayetten önce kardeşi Murat Demirci'ye, maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği ile terapi aldığına dikkat çekildi. Funda Demirci'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alınması talep edildiği ifade edilen iddianamede, sanığın susma hakkını kullanması ile kardeşine, eski eşine nefret içerikli ses kayıtları göndermesinin, Demirci'nin cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulandı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR İddianamede, maktul Mustafa Çapar'a ait 27 Kasım 2023'te verilen ATK raporuna değinilerek, ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı tiroid kıkırdak kesisi ile büyük damar yaralanmasında gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi. İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "boşandığı eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık Demirci'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.