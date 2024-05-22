Eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin sır telefon görüşmesi!

ÇOCUKLARI İFADE VERDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktulün çocukları Ece ve Mete Çapar "mağdur", maktulün kardeşleri Hasan ve Niyazi Çapar ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. 28 Eylül 2023'te Etiler Polis Merkezi'ne maktul Mustafa Çapar'ın Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar Sokak'taki ikametinde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı geldiği ifade edilen iddianamede, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, maktulün ve sanığın oğlu Mete Çapar'ın ifadesine yer verilerek, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi verildi. Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar'ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği belirtildi.