2020-05-22 20:05:56 Esed ve kuzeni birbirine girdi! Resti çekmişti
Suriye'de Beşşar Esed'in kuzeni Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Suriye'de Beşşar Esed'in kuzeni Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Suriye Adalet Bakanlığının Facebook sayfasında yer alan kararda, ülkenin en büyük iş adamlarından Makhlouf'un vergi borçlarını ödeyene kadar Suriye'den ayrılmasının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.
Makhlouf, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda davaların temelsiz olduğunu iddia ederek kuzeni Esed'e arabulucu olması çağrısında bulunmuştu.
Esed olayla ilgili sessizliğini sürdürürken, Makhlouf vergi borcu olduğu iddialarını yalanlamış, Esed'i işlerinin yok edilmesine mani olmaya çağırmıştı.
Makhlouf, kimliğini açıklamadığı kişilerin şirketi kontrol etmek istedikleri için bu yola başvurduklarını belirtmişti.
Suriye Telekomünikasyon Bakanlığı, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Syriatel'in yönetim kurulu başkanı Makhlouf hakkında 180 milyon dolarlık vergi borcu olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.
Dava uyarınca, bu hafta başında Makhlouf dışında karısı ve çocuklarının da malvarlıklarına tedbir konulmuş ve beş yıl boyunca devletle iş yapmaları yasaklanmıştı.
Olayların Esed ailesi içinde yaşanan mali anlaşmazlık nedeniyle çıktığı, açılan davaların da Esed'in kuzeni ve eski yakın çalışma ekibinde bulunan Makhlouf'un aileden tecrit edildiği yorumları yapılıyor.
Syriatel, binlerce personeli ve 11 milyon abonesi ile Suriye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Şu anda 50 yaşında olan Rami Makhlouf'un 5 milyar dolar civarında serveti olduğu sanılıyor.
Öte yandan Mahluf geçtiğimiz haftalarda Esed’le arasının bozulduğunun sinyallerini veren bir video yayınladıktan sonra açıkça suçlayan paylaşımda bulunmuştu.
Mahluf, paylaştığı yeni videoda, “Benden şirketlerimden uzaklaşmamı ve emirlerinin dışına çıkmamamı istiyorlar. Gözlerim bağlanmış halde, karşılık veremiyorum” demiş ve “Şirketlerin üst düzey yöneticilerini tutuklayarak baskılara başladılar bile” ifadelerini kullanmıştı.
Rejim güçlerinin “insanlık dışı yollarla” çalışanlarını tutukladığını söyleyen Mahluf, “Güvenlik güçlerin insanların özgürlüğüne saldırmaya başladı. Bu insanlar senin sadık destekçilerin. Durum tehlikeli ve Allah şahidim olsun, bu sürerse ülkedeki durum çok zorlaşacak” ifadeleriyle Esed’i üstü kapalı tehdit etmişti.
Çatlağın perde arkasında, iç savaş sürecinden Esed çevresinde oluşan yeni odakların güç mücadelesi olduğu belirtildi.
Rejimin Mahluf’tan 300 milyon dolar vergi ödemesini istediği iddia ediliyor.
Mahluf’un baskıların intikamını almak amacıyla Esed’in 26 milyon dolar değerinde bir tabloyu eşine hediye aldığı haberini Rus medyasına sızdırdığı iddia edildi.
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