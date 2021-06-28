Eşcinsel rezalet! İşte yüce Kur'an'da Lut Kavmi'nin helakı

Lût (a.s) böylesine bedbaht bir kavmi hidâyete dâvetle vazîfeliydi. Gece gündüz onların intibâhı için çırpınıyordu. Hazreti Lut'un çabası Kur'an'ı Kerim'de şöyle anlatılmıştı: Eş-Şuarâ, 161-166 "Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: '(Allâh’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allâh’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin! Buna karşı ben sizden hiçbir ücret de talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz, sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!' "