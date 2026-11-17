Türk bankasının çöküşü: Sessiz sedasız satıldı
Bir dönem 400 milyon dolar fiyat biçilen Türk bankası 33,4 milyon dolara satıldı. Bankadaki bu çöküşün arkasındaki hikaye ortaya çıktı. İşte Patronlar Dünyası'nda çıkan analizin detayları...
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Bir dönem 400 milyon dolar fiyat biçilen Türk bankası 33,4 milyon dolara satıldı. Bankadaki bu çöküşün arkasındaki hikaye ortaya çıktı. İşte Patronlar Dünyası'nda çıkan analizin detayları...
2007 yılında Türk bankacılık sektörü yabancı yatırımcıların ilgi odağındaydı. Kuveytli National Bank of Kuwait (NBK), Özyol ailesinin kontrolündeki Turkish Bank'ın yüzde 40'ını 160 milyon dolara satın almak için anlaşma yaptı. Ocak 2008'de tamamlanan işlem, bankanın tamamı için yaklaşık 400 milyon dolarlık değerlemeye işaret ediyordu.
Aradan 19 yıl geçtikten sonra banka yeniden el değiştirdi. Nasdaq'ta işlem gören Freedom Holding Corp., Türkiye'deki iştiraki aracılığıyla Turkish Bank'ın yüzde 99,32'sini satın aldı. İşlem 31 Temmuz 2026'da tamamlandı.
Satışın dikkat çeken ayrıntısı ise Freedom Holding'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu finansal tablolarda ortaya çıktı. Satın alma bedeli 33 milyon 367 bin dolar olarak kaydedildi. İki işlem karşılaştırıldığında bankanın nominal dolar bazındaki değerlemesinde yaklaşık yüzde 91,6'lık düşüş görülüyor.
Belgelerde bankanın net varlık değeri 19 milyon 905 bin dolar, satın alma bedeliyle arasındaki 13 milyon 462 bin dolarlık fark ise şerefiye olarak gösterildi.
Kuveytli NBK de 2 Ağustos 2026'da hisselerinin tamamını sattığını duyurdu. Yeni sahibi Freedom Holding, bankanın adını Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirme kararı aldı. Böylece Turkish Bank, Kuveyt sermayesinden Kazakistan bağlantılı finans grubunun bünyesine geçti.
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