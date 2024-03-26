Erzurum'da kış geri döndü!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ,Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Erzincan ve çevresinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.