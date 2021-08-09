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Hayat-Aktüel
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Erzurum'da caminin minaresi yıkıldı

2021-08-09 16:44:03
Erzurum'da caminin minaresi yıkıldı

Erzurum'da sağanak ile şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Erzurum-Oltu'da etkili olan sağanak bir süre sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Erzurum-Oltu'da etkili olan sağanak bir süre sonra yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

#2
Foto - İlçede şiddetli rüzgar yüzünden İğdeli Mahallesi'ndeki Küme Evler Camisi'nin ahşap minaresi bahçeye düşerek parçalandı.

İlçede şiddetli rüzgar yüzünden İğdeli Mahallesi'ndeki Küme Evler Camisi'nin ahşap minaresi bahçeye düşerek parçalandı.

#3
Foto - Minare düştüğü esnada çevrede kimsenin bulunmaması sebebiyle şans eseri kimse yaralanmadı.

Minare düştüğü esnada çevrede kimsenin bulunmaması sebebiyle şans eseri kimse yaralanmadı.

#4
Foto - Mahalle sakinlerinden Metin Kaya,

Mahalle sakinlerinden Metin Kaya, "Camiye en yakın konumda ben yaşıyorum. Sağanak ve rüzgar sebebiyle 30 yıllık ahşap minare afete dayanamadı, gözümüzün önünde devrildi. Ne mutlu ki can kaybı yok, Allaha şükür." dedi.

#5
Foto - Aynı mahallede rüzgar sebebiyle bazı evlerin çatılarında küçük çaplı hasar oluştu.

Aynı mahallede rüzgar sebebiyle bazı evlerin çatılarında küçük çaplı hasar oluştu.

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