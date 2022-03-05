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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

2022-03-05 11:42:43
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Erzurum, Kars, Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

#1
Foto - Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

#2
Foto - Bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda ise kırağı oluşan kentte, bazı cami şadırvanları da dondu.

Bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda ise kırağı oluşan kentte, bazı cami şadırvanları da dondu.

#3
Foto - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

#4
Foto - Kar yağışı sonrası soğukların etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kar yağışı sonrası soğukların etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

#5
Foto - Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

#6
Foto - Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.

#7
Foto - Ardahan'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Ardahan'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

#8
Foto - Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

#9
Foto - Kentteki bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kentteki bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

#10
Foto - Doğu'dan kış manzarası...

Doğu'dan kış manzarası...

#11
Foto - Doğu'dan kış manzarası...

Doğu'dan kış manzarası...

#12
Foto - Doğu'dan kış manzarası...

Doğu'dan kış manzarası...

#13
Foto - Doğu'dan kış manzarası...

Doğu'dan kış manzarası...

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