  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes ne olduğunu merak ediyor: İşte trafikteki 5 çizgili tabelanın anlamı! Çay dökün, parkelerinizde ne toz kalıyor ne çizik! Birçok kişi ilk defa duyacak... Uygulansa böyle yapıyormuş En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Yeni araştırmada ilk kez duyacağınız sonuç: Rüya gördüğünüzde bakın beyin ne yapıyormuş! Herkesin beklediği o milyonlarca Euro net maaş yükü... Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu belirsizliği Dünyanın gözünün içine baka baka…’ Ağıralioğlu’ndan Başkan Erdoğan’a övgü Fenerbahçeli yönetici kötü haberi verdi: Borcumuz korkunç derecede yükseliyor Erzincan’da mevsimsel su kaynağı: Ağ Nene Tepesi hikayesi ile dikkat çekiyor Acele edilmeyecek: Abdülkerim'de Icardi benzerliği: Kaptan son seneye girdi Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor
Teknoloji-Bilişim
18
Yeniakit Publisher
En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Dünyada sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?

#1
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Milyarlarca kişinin dijital alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmada, en fazla sosyal medya kullanıcı kimliğine sahip ülkeler belli oldu.

#2
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Listenin zirvesinde nüfusu yüksek Asya ülkeleri yer alırken, Türkiye de dikkat çeken ülkeler arasında bulundu.

#3
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

1. ÇİN​ 1 milyar 185 milyon (2030 tahmini: 1,36 milyar)

#4
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2. HİNDİSTAN 874,4 milyon (2030 tahmini: 1,12 milyar)

#5
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

3. ABD (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) 312,9 milyon (2030 tahmini: 328,9 milyon)

#6
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

4. ENDONEZYA 203,3 milyon (2030 tahmini: 235,5 milyon)

#7
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

5. BREZİLYA 160 milyon (2030 tahmini: 181,3 milyon)

#8
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

6. RUSYA 132,2 milyon (2030 tahmini: 138,3 milyon)

#9
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

7. PAKİSTAN 130,3 milyon (2030 tahmini: 262,8 milyon)

#10
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

8. FİLİPİNLER 114,6 milyon (2030 tahmini: 123,8 milyon)

#11
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

9. MEKSİKA 114,2 milyon (2030 tahmini: 127,5 milyon)

#12
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

10. JAPONYA 103,6 milyon (2030 tahmini: 107,8 milyon)

#13
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

11. VİETNAM 91 milyon (2030 tahmini: 99,7 milyon)

#14
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

12. NİJERYA 85,9 milyon (2030 tahmini: 103,4 milyon)

#15
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

13. MISIR 83,8 milyon (2030 tahmini: 98,7 milyon)

#16
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

14. BANGLADEŞ 82,1 milyon (2030 tahmini: 143,3 milyon)

#17
Foto - En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

15. TÜRKİYE 78,2 milyon (2030 tahmini: 84,4 milyon)/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tayland’ın başkenti Bangkok sular altında: 50 bölge afet alanı ilan edildi
Dünya

Tayland’ın başkenti Bangkok sular altında: 50 bölge afet alanı ilan edildi

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, sel felaketi nedeniyle kentteki 50 bölgenin tamamı a..
Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar
Gündem

Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de bulunan Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrail artık çok ağır bedeller ödemek z..
Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru
Gündem

Irak'tan Türkiye üzerinden dünyaya yeni enerji koridoru

Irak yönetimi petrol ihracatında rotayı çeşitlendirmek için düğmeye bastı. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden d..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini seçilmiş zanneden işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız

MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Kendini seçilmiş zanneden, tüm insan..
Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!
Spor

Bodrumspor’da Hadi Türk yeniden başkan!

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Hadi Türk tek listeyle gidilen seçimde yeniden başk..
Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı
Gündem

Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı

“Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Tançalan’ın otoparkında yapılan aramalard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23