En çok sosyal medya kullanan ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Dünyada sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyada sosyal medyada en çok zaman geçiren ülkeler belli oldu. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada?
Milyarlarca kişinin dijital alışkanlıklarını ortaya koyan araştırmada, en fazla sosyal medya kullanıcı kimliğine sahip ülkeler belli oldu.
Listenin zirvesinde nüfusu yüksek Asya ülkeleri yer alırken, Türkiye de dikkat çeken ülkeler arasında bulundu.
1. ÇİN 1 milyar 185 milyon (2030 tahmini: 1,36 milyar)
2. HİNDİSTAN 874,4 milyon (2030 tahmini: 1,12 milyar)
3. ABD (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) 312,9 milyon (2030 tahmini: 328,9 milyon)
4. ENDONEZYA 203,3 milyon (2030 tahmini: 235,5 milyon)
5. BREZİLYA 160 milyon (2030 tahmini: 181,3 milyon)
6. RUSYA 132,2 milyon (2030 tahmini: 138,3 milyon)
7. PAKİSTAN 130,3 milyon (2030 tahmini: 262,8 milyon)
8. FİLİPİNLER 114,6 milyon (2030 tahmini: 123,8 milyon)
9. MEKSİKA 114,2 milyon (2030 tahmini: 127,5 milyon)
10. JAPONYA 103,6 milyon (2030 tahmini: 107,8 milyon)
11. VİETNAM 91 milyon (2030 tahmini: 99,7 milyon)
12. NİJERYA 85,9 milyon (2030 tahmini: 103,4 milyon)
13. MISIR 83,8 milyon (2030 tahmini: 98,7 milyon)
14. BANGLADEŞ 82,1 milyon (2030 tahmini: 143,3 milyon)
15. TÜRKİYE 78,2 milyon (2030 tahmini: 84,4 milyon)/ kaynak: haber7
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