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Yaşam
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Erzincan'da en tatlı hasat

2024-08-05 08:47:13
Erzincan'da en tatlı hasat

Erzincan'da arıcıların tatlı hasat dönemi başladı.

#1
Foto - Erzincan'da en tatlı hasat

Erzincan’da geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan arıcıların, “tatlı” hasat telaşı başladı.

#2
Foto - Erzincan'da en tatlı hasat

Erzincan’da, kavurucu sıcak altında giydikleri özel kıyafetler ve taktıkları maskelerle bal hasadı yapan arıcılar sezonun ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyor.

#3
Foto - Erzincan'da en tatlı hasat

Bitki çeşitliliği bakımından zengin ve yaklaşık 500 civarında endemik bitki türüne sahip olan Erzincan ve yaylalarında arıcılık yapan arıcıların zorlu hasat mesaisi sürüyor. Arıları ile birlikte yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren arıcılar, sıcak havaların etkisini sürdürmesine aldırış etmeden taktıkları maskeler ve giyindikleri özel kıyafetler ile arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp, bal süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Çadırlara taşıdıkları bal peteklerini bal süzme makinesinden geçiren arıcılar, süzdükleri balları tenekeler ve şişelerde paketleyip Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere satışa sunuyor.

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