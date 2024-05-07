Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımını finale götüren golü kaydetti. 70. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'taki 4. gol sevincini yaşadı. Kupada İstanbulspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü filelerini havalandıran Muçi, başkent ekibini lig müsabakasının ardından kupada da boş geçmedi. Öte yandan Muçi'nin 82. dakikada savunmanın arkasına attığı topta Beşiktaş, Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Ancak üst direk gole izin vermedi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Rachid Ghezzal, sakatlanarak maça devam edemedi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu 63. dakikada yerini Chamberlain'e bıraktı. Başkent ekibini 4 maçta 2. kez yendi Bu sezon MKE Ankaragücü'yle lig ve kupada 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, başkent temsilcisini 2. kez mağlup etti. Ankara'daki maçlarda rakibiyle 0-0 ve 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı lig müsabakasını 2-0 kazanırken, kupadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0