Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 70. dakikada Ernest Muci'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlı takımın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin kazananı olacak. MKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.