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Spor
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Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

2024-05-07 23:02:55
Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale çıktı.

#1
Foto - Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 70. dakikada Ernest Muci'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş finale yükselen ilk takım oldu. Siyah-beyazlı takımın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin kazananı olacak. MKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

#2
Foto - Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımını finale götüren golü kaydetti. 70. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'taki 4. gol sevincini yaşadı. Kupada İstanbulspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü filelerini havalandıran Muçi, başkent ekibini lig müsabakasının ardından kupada da boş geçmedi. Öte yandan Muçi'nin 82. dakikada savunmanın arkasına attığı topta Beşiktaş, Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Ancak üst direk gole izin vermedi. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Rachid Ghezzal, sakatlanarak maça devam edemedi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu 63. dakikada yerini Chamberlain'e bıraktı. Başkent ekibini 4 maçta 2. kez yendi Bu sezon MKE Ankaragücü'yle lig ve kupada 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, başkent temsilcisini 2. kez mağlup etti. Ankara'daki maçlarda rakibiyle 0-0 ve 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı lig müsabakasını 2-0 kazanırken, kupadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0

#3
Foto - Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

Stat: Tüpraş Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal (Dk. 90+3 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Al Musrati (Dk. 46 Gedson Fernandes), Salih Uçan (Dk. 78 Cenk Tosun), Ghezzal (Dk. 63 Chamberlain), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Muleka)

#4
Foto - Ernest Muci, Beşiktaş'ı finale taşıdı! 70. dakikada gol attı

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Pedrinho), Flips (Dk. 85 Macheda), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis (Dk. 82 Rodrigues), Bajic (Dk. 46 Sowe)​​​​​​​ Gol: Dk. 70 Muçi (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 24 Bajic, Dk. 52 Flips, Dk. 84 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)

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