  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

2023-04-27 23:02:39
Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ bölgesinde bulunan Ağdam’da ayakta kalan tek yapı Ağdam Cuma Camii oldu. Ermeniler camiye zarar verip ahır olarak kullandı.

#1
Foto - Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesinde yer alan Ağdam’da savaş sonrası görüntüler yürekleri burktu. Yerleşim yerinde ayakta kalan tek yapı olan Ağdam Cuma Camii'ne Ermeniler zarar verdi.

#2
Foto - Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Minareleri sökülen, kubbesine zarar verilen, duvarlarındaki tarihi yazılar kazılan ve yerine Ermenice ve Rusça yazılar yazılan cami ahır olarak kullanıldı. Türkiye’den gelen muhabirlere bölgeyi Azerbaycan Türkü öğretmen Ali Necefov tanıttı.

#3
Foto - Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Çocukluğunun Ağdam’da geçtiğini belirten Necefov, “Biz buradan 21 yaşında çıktık 51 yaşında geri geldik. 30 yıl sonra geri döndük. Bizim burada çocukluğumuz geçti, tarihimiz geçti. Atalarımızın tarihi burada yaşıyor. Bu topraklar bizim için ne kadar aziz ise bizim evlatlarımız için de bir o kadar azizdir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Türklerin birlik olması sayesinde ata topraklarına kavuştuklarını belirten Necefov, “İlham Aliyev’in büyük siyaseti neticesinde, Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, onların sayesinde, biz onlara bir ömür borçluyuz. Ne kadar Türk milleti varsa biz onlara borçluyuz. İlham Aliyev’e ve Sayın Erdoğan’a borçluyuz. Onların dostluğu ve Türk milletinin kardeşliği sayesinde yani Türk birliği sayesinde şükür olsun dağılmışta olsa, viran kalmış olsa da biz öz atalarımızın topraklarına kavuştuk. Bu toprak bizim için her şeyden önemlidir. 30 yılda bu dünyadan göçenler bu toprağın hasreti ile öldü. 30 yıl önce bütün Türklerin bu toprağın hasreti ile dünyasını değiştirdi. Bugün onları ruhu şaddır” şeklinde konuştu. Ağdam’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Necefov, “Biz bundan da güzel Ağdam kuracağız. İlham Aliyev’in güzel işleri sayesinde gelecek nesillerimiz daha iyisini yapacak” dedi.

#5
Foto - Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Caminin tarihi hakkında bilgi veren Necefov, “2 minareli ve 1 kubbeli olarak Kerbelayı Sefihan Karabaği tarafından inşa edilmiştir. Mescid 1993 yılında Ermenistan kuvvetleri tarafından Ağdam şehri işgal edildiği zaman her şey yıkılmış tek ayakta kalan ama berbat şekilde kalan bu mescit olmuştur. Mescidin minareleri sökülmüş, kubbesi kısmen dağıtılmış, bütün duvar yazıları ve mimarlık sanatlarının hepsi sökülüp dağıtılmış. Mescidin içerisinde bulunan eşyalar Ermenistan’a götürülmüş. Duvarlarına Rus ve Ermeni dilinde yazılar yazılmış ve içerisinde hayvan beslemişler. Berbat bir şekilde bırakmışlar. Zaferden 3 ay sonra biz buraya geldik ancak çok zor oldu. Mayınlar döşenmişti. Vaziyet kötü olduğu için az bir müddet bakabildik. Orijinal parçası olarak sadece mescidin kendisi kaldı. Bütün eşyaları alıp götürmüşler. Caminin içerisinde savaştan önce hayvan beslemişler ve ahır olarak kullanmışlar” dedi.

#6
Foto - Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Bölgede bulanan şehitliği ziyaret edenler şehitler için dua etti. Şehitlere rahmet dilenirken artık vatan toprağında, öz topraklarında yattıkları vurgulandı.

Dev şirketin planı ortaya çıktı: Türkiye'ye 1 milyon insan getireceğiz
Ekonomi

Dev şirketin planı ortaya çıktı: Türkiye'ye 1 milyon insan getireceğiz

ANEX Tour İletişim, Dış İlişkiler ve Bilgi Politikası Departmanı Direktörü Konstantin Gulevich, Türkiye'ye bu yaz 1 milyon turist getirecekl..
Dünya şampiyonu oldular! Diyarbakırlı öğrencilerden müthiş icat
Aktüel

Dünya şampiyonu oldular! Diyarbakırlı öğrencilerden müthiş icat

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan, kısa süre önce adını New York Üniversitesi’nden tam burslu kabu..
Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti
Ekonomi

Ruslar duyurdu: Türkiye fiyatlarda indirime gitti

Son dönemde Rusya Tur Operatörler Birliği tarafından gündeme getirilen Türkiye'deki tatil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşan..
Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı
Medya

Erdoğan’ın rahatsızlığı ne? Kulağı delik isim, bilinmeyenleri açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin ‘detaylar’ı yazdı. ..
Türkiye'de seçimlere ilişkin Rusya'dan flaş açıklama
Gündem

Türkiye'de seçimlere ilişkin Rusya'dan flaş açıklama

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, değişen dünya düzenine uygun olarak Rusya’nın dış politikasını belirleyen ve bir yol haritas..
Pençe Timi ve Nadia, köşeye sıkışıyor... Resmen her yerden saldırı fışkıracak...
Medya

Pençe Timi ve Nadia, köşeye sıkışıyor... Resmen her yerden saldırı fışkıracak...

Al Sancak muhteşem yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23