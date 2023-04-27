Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı! Camiyi bakın ne olarak kullanmışlar

Türklerin birlik olması sayesinde ata topraklarına kavuştuklarını belirten Necefov, “İlham Aliyev’in büyük siyaseti neticesinde, Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, onların sayesinde, biz onlara bir ömür borçluyuz. Ne kadar Türk milleti varsa biz onlara borçluyuz. İlham Aliyev’e ve Sayın Erdoğan’a borçluyuz. Onların dostluğu ve Türk milletinin kardeşliği sayesinde yani Türk birliği sayesinde şükür olsun dağılmışta olsa, viran kalmış olsa da biz öz atalarımızın topraklarına kavuştuk. Bu toprak bizim için her şeyden önemlidir. 30 yılda bu dünyadan göçenler bu toprağın hasreti ile öldü. 30 yıl önce bütün Türklerin bu toprağın hasreti ile dünyasını değiştirdi. Bugün onları ruhu şaddır” şeklinde konuştu. Ağdam’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Necefov, “Biz bundan da güzel Ağdam kuracağız. İlham Aliyev’in güzel işleri sayesinde gelecek nesillerimiz daha iyisini yapacak” dedi.