2020-10-21 10:35:14 Ermenistan'dan PKK taktiği! Bayrak diktiler
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgal altında olan toprakları geri almaya devam ediyor.
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Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgal altında olan toprakları geri almaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde SİHA'ları yanıltmak için cansız mankenlere asker kıyafeti giydiren Ermenistan askerlerinden şimdi de yeni bir taktik geldi.
Türk SİHA'larıyla bölgede hakim olan Azerbaycan karşısında Ermenistan, bu sefer de tıpkı bir terör örgütü gibi hamle yaptı.
Çatışmadan kaçan Ermenistan, sınır bölgesine Rus bayrakları dikerek, işgal ettiği sınırları korumaya çalışıyor.
Ermenistan askerleri Karabadağ'daki işgal altında bulunan bazı bölgelere Rus bayrakları dikti.
Bilindiği üzere, 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG'de Türkiye'den korunmak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.
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