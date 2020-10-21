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Dünya
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Ermenistan'dan PKK taktiği! Bayrak diktiler

2020-10-21 10:35:14
Ermenistan'dan PKK taktiği! Bayrak diktiler

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da işgal altında olan toprakları geri almaya devam ediyor.

#1
Foto - Geçtiğimiz günlerde SİHA'ları yanıltmak için cansız mankenlere asker kıyafeti giydiren Ermenistan askerlerinden şimdi de yeni bir taktik geldi.

Geçtiğimiz günlerde SİHA'ları yanıltmak için cansız mankenlere asker kıyafeti giydiren Ermenistan askerlerinden şimdi de yeni bir taktik geldi.

#2
Foto - Türk SİHA'larıyla bölgede hakim olan Azerbaycan karşısında Ermenistan, bu sefer de tıpkı bir terör örgütü gibi hamle yaptı.

Türk SİHA'larıyla bölgede hakim olan Azerbaycan karşısında Ermenistan, bu sefer de tıpkı bir terör örgütü gibi hamle yaptı.

#3
Foto - Çatışmadan kaçan Ermenistan, sınır bölgesine Rus bayrakları dikerek, işgal ettiği sınırları korumaya çalışıyor.

Çatışmadan kaçan Ermenistan, sınır bölgesine Rus bayrakları dikerek, işgal ettiği sınırları korumaya çalışıyor.

#4
Foto - Ermenistan askerleri Karabadağ'daki işgal altında bulunan bazı bölgelere Rus bayrakları dikti.

Ermenistan askerleri Karabadağ'daki işgal altında bulunan bazı bölgelere Rus bayrakları dikti.

#5
Foto - Bilindiği üzere, 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG'de Türkiye'den korunmak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

Bilindiği üzere, 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG'de Türkiye'den korunmak için Afrin'de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmişti.

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