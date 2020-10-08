2020-10-08 13:33:48 Ermenistan'dan kalleş saldırı!
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde kentindeki bir restoran ile evleri vurması sonucu 6 sivil yaralandı.
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Berde kentindeki bir restoran ile evleri vurması sonucu 6 sivil yaralandı.
Ermenistan güçlerinin, işgal ettikleri Dağlık Karabağ'dan Berde kentine fırlattıkları füzeler, bir restoran ile ona yakın 2 eve isabet etti.
Kadim Berde adındaki restoranın bahçesine 2'den fazla füzenin düşmesi sonucu, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Restorandan kısa bir mesafede yer alan 2 evin yakınına da füzeler düştü ve burada bulunan 2 sivil yaralandı.
Ermenistan'ın sivil yerleşim merkezlerine yönelik füze ile yaptığı saldırıda, başta restoran olmak üzere evlerde büyük hasarlar oluştu. Saldırıda park halinde olan 2 araç da tamamen kullanılamaz hale geldi.
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin top atışları sonucu bugün Azerbaycan'ın Goranboy ilinde 1 sivil hayatını kaybetmişti. Goranboy'un yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Gence de füzelerin hedefi olmuştu.
Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 31'e çıkmıştı.
Sivil yerleşim yerinden görüntüler...
Sivil yerleşim yerinden görüntüler...
Sivil yerleşim yerinden görüntüler...
Sivil yerleşim yerinden görüntüler...
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