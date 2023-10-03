Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Eğilmez açıklamasının devamında, ''Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu eğitimlerin temelinde Türk düşmanlığı var, Türk düşmanlığını enjekte ederek bunları kin ve nefretle dolduruyorlar. Burada bir çelişki var mı? İşte 19. yüzyıldan itibaren yüzbinlerce Türk insanını katletmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. Bunu sadece tarihi değil, bundan 29 yıl önce Hocalı ‘da 613 insanımızı katleden bir güruhtan bahsediyoruz. Dolayısıyla ileride bu örgütün daha büyüyüp bize problem çıkarmaması için mutlaka önlemler almak zorundayız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Avrupa ve Rusya'dan çok ciddi bir destek alıyor ve şu anda silahlı unsurları sahada PKK ile beraber özellikle Karabağ'da ortak operasyonlar düzenliyorlar ve bu operasyonların merkezinde de sivil halkı katletmek ve sivil unsurları korkutmak var. Çok ciddi bir eğitim ağı var. Gençleri kamplarda topluyorlar, her türlü ideolojik, bunun temelinde Türk düşmanlığı var. Teorik olarak temelinde de silahlı operasyonlar yapma yeteneğine sahip olmak şeklinde bir eğitim sistemi var. O nedenle çok dikkat etmeliyiz. Biz de dernek olarak dünyanın neresinde olursa olsun ülkemize karşı aleyhine faaliyet gösteren her türlü örgütü, grubu, derneği takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tepkimizi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca da kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.