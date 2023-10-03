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Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

2023-10-03 01:44:24
Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Ermeni terör örgütü Voma terör örgütü PKK gibi çocukları kullanıyor.

#1
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Azerbaycan Ordusu, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ’da bulunan ermeni terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Askeri operasyon sonucu,sözde Dağlık Karabağ Devleti’nin üst düzey yöneticileri yakalanmıştı.

#2
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Dünyanın seçkin bir moda ve deri eşya markası Gucci'nin “çirkin surat” lakaplı Ermeni modeli Armine Harutyunyan’ın, terör örgütü Voma'ya katıldığı ortaya çıkmıştı.

#3
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Model Harutyunyan’ın da aralarında olduğu, silahlı eğitim videosu yayınlayan Ermeni terör örgütü Voma üyeleri, ''Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz'' söyleminde bulunarak, önümüzdeki dönemde terör saldırıları yapacağının sinyalini vermişti.

#4
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Voma adlı terör örgütü, 2014 yılında eski istihbaratçı Vova Vortanov tarafından kuruldu. Örgüt 16 yaş ve üzeri Ermeni vatandaşlara, Erivan’da paramiliter silah ve dövüş eğitimi verdiği biliniyor. Voma adlı Ermeni terör örgütünün, yapılanmasında bölücü terör örgütü PKK’yı örnek aldığı anlaşıldı. Voma’nın yayınladığı videolarda, küçük yaşta çocukları, Türk düşmanlığı ve terörizm üzerine eğittikleri ortaya çıktı.

#5
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Ermeni terör örgütünün çalışma sistemi hakkında bilgi veren Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “18 ile 55 yaş arası insanları para karşılığında kendi bünyesinde topluyor ve Avrupa'dan katılanlar içinde uçak dahil tüm masraflarını karşılıyor. Bunları Ermenistan’da topluyorlar ve çok ciddi bir eğitim veriyorlar.

#6
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Bu eğitim içerisinde dağda hayatta kalma, ateşli silah kullanma, bıçak kullanma, diğer insanlarla iletişim gibi emekli askerlerden ve iletişim uzmanlarından eğitim alıyorlar. Amaçlarını şöyle açıklıyorlar diyorlar ki, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarını işgal etmiş ve kalan yerleri de işgal etmek istiyor tüm Ermenileri de ortadan kaldırmak niyetinde. Türkiye ve Azerbaycan için böyle bir suçlamayı yapıyor. Ermenistan ordusu bununla baş edebilecek güçte değil, o nedenle siviller olarak bizim de bir ordu oluşturmamız lazım, gelecekte bu saldırılara karşı tavır alabilelim diye, engel olabilelim diye' böyle açıklayarak örgütüne militan devşirmeye çalışıyor.” dedi.

#7
Foto - Ermeni terör örgütü Voma'dan PKK taktiği

Eğilmez açıklamasının devamında, ''Çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu eğitimlerin temelinde Türk düşmanlığı var, Türk düşmanlığını enjekte ederek bunları kin ve nefretle dolduruyorlar. Burada bir çelişki var mı? İşte 19. yüzyıldan itibaren yüzbinlerce Türk insanını katletmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. Bunu sadece tarihi değil, bundan 29 yıl önce Hocalı ‘da 613 insanımızı katleden bir güruhtan bahsediyoruz. Dolayısıyla ileride bu örgütün daha büyüyüp bize problem çıkarmaması için mutlaka önlemler almak zorundayız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Avrupa ve Rusya'dan çok ciddi bir destek alıyor ve şu anda silahlı unsurları sahada PKK ile beraber özellikle Karabağ'da ortak operasyonlar düzenliyorlar ve bu operasyonların merkezinde de sivil halkı katletmek ve sivil unsurları korkutmak var. Çok ciddi bir eğitim ağı var. Gençleri kamplarda topluyorlar, her türlü ideolojik, bunun temelinde Türk düşmanlığı var. Teorik olarak temelinde de silahlı operasyonlar yapma yeteneğine sahip olmak şeklinde bir eğitim sistemi var. O nedenle çok dikkat etmeliyiz. Biz de dernek olarak dünyanın neresinde olursa olsun ülkemize karşı aleyhine faaliyet gösteren her türlü örgütü, grubu, derneği takip ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tepkimizi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Ayrıca da kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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