2023-03-18 07:19:37 Erman Toroğlu’ndan sert sözler: “Yürüyecek hali yok”
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. 14 maçlık galibiyet serisini kazanarak devam ettirmek isteyen Aslan, Konya deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde aylar sonra kaybeden Galatasaray, 60 puanda kaldı. Konyaspor ise tam 9 maç sonra ilk kez 3 puanla tanıştı. Galatasaray'da ise birçok futbolcu maçtaki performansından dolayı sert eleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları…