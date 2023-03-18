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Spor
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Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

2023-03-18 07:19:37
Erman Toroğlu’ndan sert sözler: “Yürüyecek hali yok”

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu. 14 maçlık galibiyet serisini kazanarak devam ettirmek isteyen Aslan, Konya deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde aylar sonra kaybeden Galatasaray, 60 puanda kaldı. Konyaspor ise tam 9 maç sonra ilk kez 3 puanla tanıştı. Galatasaray'da ise birçok futbolcu maçtaki performansından dolayı sert eleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

#2
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Sarı-kırmızılı ekip 31'inci dakikada Rashica'nın kaydettiği golle mücadelede öne geçti.

#3
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın 62'nci dakikasında Konyaspor, Soner'in bulduğu golle skoru eşitledi.

#4
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Mücadelenin 90+2'nci dakikasında ise Konyaspor Oğulcan'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

#5
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Yeşil-beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın 14 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırırken, 9 maç sonra sahadan galip ayrıldı.

#6
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Öte yandan İlhan Palut'un ardından göreve gelen Aleksandar Stanojevic, galibiyetle tanıştı.

#7
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE" Galatasaray'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda ders çıkaracaklarını söyledi.

#8
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Yıldız oyuncu, "İstemediğimiz bir sonuç aldık, 14 maçlık bir serimiz vardı. Rakibimiz bunu bildiği için daha iştahlı oynadı. Her şey bizim elimizde, lider olan takım biziz. Bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

MAURO ICARDI'YE SERT TEPKİ Galatasaray'da bu sezonun flaş transferlerinden birisi olan dünya yıldızı Mauro Icardi, Konyaspor maçındaki performansıyla tepki çekti.

#10
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Son günlerde magazinsel konularla sık sık gündeme gelen Icardi, Konyaspor deplasmanında varlık gösteremedi.

#11
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Karşılaşmanın tamamında sahada kalan Arjantinli golcü, zorlu deplasmanda girdiği gol fırsatlarını da olumlu şekilde değerlendiremedi.

#12
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Icardi'nin bu performansı sosyal medyada büyük tepki alırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da sert konuştu.

#13
Foto - Erman Toroğlu’ndan sert sözler: "Yürüyecek hali yok"

Toroğlu, Mauro Icardi'nin performansı için şu ifadeleri kullandı: "Mauro Icardi'nin yürüyecek hali yok. Çıkart acıma, takımı 10 kişi oynattı." Galatasaray formasıyla toplamda 15 resmi maçta forma giyen yıldız golcü, 9 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı.

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