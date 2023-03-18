Erman Toroğlu’ndan sert sözler: “Yürüyecek hali yok”

Yıldız oyuncu, "İstemediğimiz bir sonuç aldık, 14 maçlık bir serimiz vardı. Rakibimiz bunu bildiği için daha iştahlı oynadı. Her şey bizim elimizde, lider olan takım biziz. Bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.