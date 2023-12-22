Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu!? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok."