2023-12-22 09:40:28 Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Flaş mağlubiyetin ardından takım hakkında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay'a cevap usta yorumcu Erman Toroğlu'dan geldi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü gece yarısı yaptığı açıklama ile Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte son dakika Beşiktaş - Alanyaspor maçı haberinin tüm detayları...