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Spor
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Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

2023-12-22 09:40:28
Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Flaş mağlubiyetin ardından takım hakkında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay'a cevap usta yorumcu Erman Toroğlu'dan geldi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü gece yarısı yaptığı açıklama ile Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte son dakika Beşiktaş - Alanyaspor maçı haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Flaş mağlubiyetin ardından takım hakkında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay'a cevap usta yorumcu Erman Toroğlu'dan geldi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü gece yarısı yaptığı açıklama ile Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte son dakika Beşiktaş - Alanyaspor maçı haberinin tüm detayları...

#2
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

#3
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, flaş açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu!? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok."

#5
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Beşiktaş takımı reaksiyon gösteriyor, niye göstermesin ki, gösteriyor ama devamı gelmiyor. Yenilen goller bizi mahvediyor. Golümüzü attık. Hiçbir şey yok. Yediğimiz gol, kendi kalemize attığımız gol gibi. Öbürü geri pas veriyor, gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına çalıma gidiyor ve gol oluyor. Yani böyle... Bu maçın bütün rakamlarına bakın, en üst biziz, yapmışız etmişiz, şut falan bizde. Bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı. Onun dışında bir şey yok."

#6
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Nasıl düzelecek? Düzelecek. Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... Mesela Gedson oynayabilirdi, oynayabilirdi. Ayağı kadar önemli değildi, oynayabilirdi. 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin."

#7
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu."

#8
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz. "Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin."

#9
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

İşte Toroğlu'nun sözleri... "Ben Rıza Çalımbay'a soruyorum; bu kadar sakatlık neden? Bu Hırvat hocaları Burak Yılmaz mı getirdi? Nasıl bir iş abi bu? Burak Yılmaz'ın teknik adam olarak nasıl bir tecrübesi vardı? Neye dayanarak getirdiler?"

#10
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Beşiktaş reaksiyon falan göstermedi. Makinalıya taramış Rıza Hoca herkesi. Vietnamlı askerlik gibi taramış. Teknik adamlar uzun uzun konuştuğu zaman bilin ki bir şey vardır. Gedson'u da konuştu o da gitti."

#11
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Kadro dışı kalan adamlar işlerini doğru yapsalardı sen olmayacaktın Rıza Hocam. Bunlar olsaydı sen gelmeyecektin. O yönetimle teknik adam devam edecekti. Bunlar yapamadığı için sen geldin, çare olarak düzeltecektin."

#12
Foto - Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

"Duyduğuma göre kadro dışı kararını uygulamayın demiş Rıza Çalımbay. İşlerini doğru yapmayanları sen düzeltecektin. 5 tane kadro dışı neden kaldı? Sen bunu bilerek geldin. Sen Beşiktaş'ın içinde bir adamsın hep."

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