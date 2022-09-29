2022-09-29 08:47:14 Erken emeklilik fırsatı! İşte yapılması gerekenler...
Erken emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lular için önemli bir adım atılıyor. Esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur’lu olmak zorunda. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde bugün Bağkur’lu yapılmayan çok sayıda esnaf bulunuyor. Bu kapsamdaki esnafa yönelik de çalışma başlatılmış durumda. Eğer yasal düzenleme yapılırsa, geriye dönük borçlanmanın kapısı açılacak ve prim eksiği olan binlerce esnaf emekli olabilecek.