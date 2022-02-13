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Hayat-Aktüel
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Erkek öğrenci yurdunu ve otoparkı su bastı

2022-02-13 17:17:14
Erkek öğrenci yurdunu ve otoparkı su bastı

Trabzon-Akçaabat'ta, ana su şebeke borusunun patlaması sonucu erkek öğrenci yurdunun zemin kattaki bölümleri ile bir otoparkta bulunan bazı araçlar zarar gördü.

#1
Foto - Söğütlü Mahallesi'nde, ana su şebeke borusunun sabah saatlerinde patlaması sonucu Özel Sultan Murat Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesi ve kazan dairesi ile çevrede bulunan bir apartmanın otoparkına su doldu.

Söğütlü Mahallesi'nde, ana su şebeke borusunun sabah saatlerinde patlaması sonucu Özel Sultan Murat Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesi ve kazan dairesi ile çevrede bulunan bir apartmanın otoparkına su doldu.

#2
Foto - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ve Akçaabat Belediyesi ekipleri, vidanjör yardımıyla suyun tahliyesini yaparak, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ve Akçaabat Belediyesi ekipleri, vidanjör yardımıyla suyun tahliyesini yaparak, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

#3
Foto - Su baskını sırasında yurtta bulunan 15 öğrenci, yurdun diğer şubesine geçici olarak nakledildi. Otoparkta bulunan bazı araçlar ise zarar gördü. Araçlar, yetkililer tarafından kısa sürede otoparktan çıkarıldı.

Su baskını sırasında yurtta bulunan 15 öğrenci, yurdun diğer şubesine geçici olarak nakledildi. Otoparkta bulunan bazı araçlar ise zarar gördü. Araçlar, yetkililer tarafından kısa sürede otoparktan çıkarıldı.

#4
Foto - Yurt Müdürü Ahmet Köse, AA muhabirine, sabah saatlerinde mahalle sakinleriyle yurt görevlilerinin su baskınını fark ederek, yetkililere bilgi verdiğini söyledi. Köse, yurdun zemin katında bulunan yemekhane ve kazan dairesinin, su baskını nedeniyle hasar gördüğünü belirterek, yetkililerin henüz hasar tespit çalışması yapmadığını ifade etti. Üniversitelerin yarıyıl tatilinde olması nedeniyle yurtta fazla öğrenci bulunmadığını aktaran Köse,

Yurt Müdürü Ahmet Köse, AA muhabirine, sabah saatlerinde mahalle sakinleriyle yurt görevlilerinin su baskınını fark ederek, yetkililere bilgi verdiğini söyledi. Köse, yurdun zemin katında bulunan yemekhane ve kazan dairesinin, su baskını nedeniyle hasar gördüğünü belirterek, yetkililerin henüz hasar tespit çalışması yapmadığını ifade etti. Üniversitelerin yarıyıl tatilinde olması nedeniyle yurtta fazla öğrenci bulunmadığını aktaran Köse, "Yurdumuz 150 üniversite öğrencisine hizmet vermektedir. Eğitim öğretim döneminde su baskınının yaşandığı saatlerde öğrencilerimiz kahvaltıda oluyordu. Tatil olması nedeniyle yemekhanede öğrencimiz neyse ki bulunmuyordu. Belediyeden ve yetkililerinden bu konuda yardım bekliyoruz." dedi.

#5
Foto - Köse, yemekhane ve kazan dairesindeki temizleme çalışmalarını, yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Köse, yemekhane ve kazan dairesindeki temizleme çalışmalarını, yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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