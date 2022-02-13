Erkek öğrenci yurdunu ve otoparkı su bastı

Yurt Müdürü Ahmet Köse, AA muhabirine, sabah saatlerinde mahalle sakinleriyle yurt görevlilerinin su baskınını fark ederek, yetkililere bilgi verdiğini söyledi. Köse, yurdun zemin katında bulunan yemekhane ve kazan dairesinin, su baskını nedeniyle hasar gördüğünü belirterek, yetkililerin henüz hasar tespit çalışması yapmadığını ifade etti. Üniversitelerin yarıyıl tatilinde olması nedeniyle yurtta fazla öğrenci bulunmadığını aktaran Köse, "Yurdumuz 150 üniversite öğrencisine hizmet vermektedir. Eğitim öğretim döneminde su baskınının yaşandığı saatlerde öğrencilerimiz kahvaltıda oluyordu. Tatil olması nedeniyle yemekhanede öğrencimiz neyse ki bulunmuyordu. Belediyeden ve yetkililerinden bu konuda yardım bekliyoruz." dedi.