'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar
Karadeniz'de tansiyon yükselirken Ukrayna'nın saldırıları artıracağına yönelik raporun ortaya çıkması üzerine Rusya ile Türkiye arasındaki kritik hat askıya alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karadeniz'de tansiyon yükselirken Ukrayna'nın saldırıları artıracağına yönelik raporun ortaya çıkması üzerine Rusya ile Türkiye arasındaki kritik hat askıya alındı.
Trabzon ile Rusya’nın Novoroski Limanı arasında yeni Ro-Ro hattında beklenen ve gecikmeli de olsa başlayan Ro-Ro seferleri Karadeniz’deki güvenlik kaygılarıyla nedeniyle askıya alındı.
Geo Grand Line Global iş birliğiyle başlayan ve Lider Shipping tarafından filo gemisi Şampiyon Trabzonshop ile gerçekleştirilen seferler, özellikle Ukrayna kaynaklı saldırılacağın artacağına dair raporların ortaya çıkmasıyla beraber böyle bir karar alındığı öğrenildi.
Lider Shipping, Trabzon ile Rusya Soçi arasında da SEABRIDGE RoPax ile yolcu ve yük taşımacılığı servisini yeniden başlatmayı planlamış fakat Rus makamlarından kaynaklı bürokratik engellemeler nedeniyle gerçekleşememişti.
Kaynak: Haberdenizde
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23