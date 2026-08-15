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'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar

Karadeniz'de tansiyon yükselirken Ukrayna'nın saldırıları artıracağına yönelik raporun ortaya çıkması üzerine Rusya ile Türkiye arasındaki kritik hat askıya alındı.

#1
Foto - 'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar

Trabzon ile Rusya’nın Novoroski Limanı arasında yeni Ro-Ro hattında beklenen ve gecikmeli de olsa başlayan Ro-Ro seferleri Karadeniz’deki güvenlik kaygılarıyla nedeniyle askıya alındı.

#2
Foto - 'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar

Geo Grand Line Global iş birliğiyle başlayan ve Lider Shipping tarafından filo gemisi Şampiyon Trabzonshop ile gerçekleştirilen seferler, özellikle Ukrayna kaynaklı saldırılacağın artacağına dair raporların ortaya çıkmasıyla beraber böyle bir karar alındığı öğrenildi.

#3
Foto - 'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar

Lider Shipping, Trabzon ile Rusya Soçi arasında da SEABRIDGE RoPax ile yolcu ve yük taşımacılığı servisini yeniden başlatmayı planlamış fakat Rus makamlarından kaynaklı bürokratik engellemeler nedeniyle gerçekleşememişti.

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Foto - 'Ukrayna saldıracak' raporu sonrası şok karar: Türkiye ile askıya aldılar

Kaynak: Haberdenizde

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