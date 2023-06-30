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Türkiye
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Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı

2023-06-30 11:43:40
Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 günü Karadeniz'in yaylalarına gelen PKK'lı teröristlerin yer tespit edilince,çatışma çıktı. Teröristlerin saklandığı evi büyük bir cesaretle güvenlik güçlerine gösteren Eren Bülbül çıkan çatışmada 15 yaşındayken şehit düştü. O çatışma sırasında Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit düştü. Çatışma öncesi şehit Astsubay Ferhat Gedik'in içinde Eren Bülbül'ün de olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Astsubay Ferhat Gedik, Eren Bülbül'le aynı kaderi yaşadı, birlikte şehit düştüler.

#1
Foto - Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda Şehit astsubay Ferhat Gedik'in güvenlik güçleri ve Eren Bülbül'ün olduğu son fotoğraf yayınlandı.

#2
Foto - Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı

İşte o fotoğraf...

#3
Foto - Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı

"Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in objektifinden Eren Bülbül'ün son fotoğrafı" denildi.

#4
Foto - Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı

O fotoğrafta kendisiyle birlikte aynı kaderi paylaşacak olan astsubay Ferhat Gedik'e bakıyor.

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