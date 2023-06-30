2023-06-30 11:43:40 Eren Bülbül'ün şehadetinden önceki son hali ortaya çıktı
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 günü Karadeniz'in yaylalarına gelen PKK'lı teröristlerin yer tespit edilince,çatışma çıktı. Teröristlerin saklandığı evi büyük bir cesaretle güvenlik güçlerine gösteren Eren Bülbül çıkan çatışmada 15 yaşındayken şehit düştü. O çatışma sırasında Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit düştü. Çatışma öncesi şehit Astsubay Ferhat Gedik'in içinde Eren Bülbül'ün de olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafı çeken Astsubay Ferhat Gedik, Eren Bülbül'le aynı kaderi yaşadı, birlikte şehit düştüler.