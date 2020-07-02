2020-07-02 09:32:32 Erdoğan'ı hedef alan Muharrem İnce'yi pişman ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Muharrem İnce’ye unutamayacağı cevaplar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Muharrem İnce’ye unutamayacağı cevaplar verildi.
Muhalefet liderlerinin Netflix’e sahip çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz” yazmıştı.
Piyasadan silinmemek için Erdoğan’a saldırmayı adet edinen Muharrem İnce ise, “18 yıldır sizin çevirdiğiniz filmleri çekmeye kalksa Netflix’in bütçesi yetmez.” diyerek Cumhurbaşkanını hedef aldı.
AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Seçimi kaybettiğin gece 'adam kazandı' deyip ortalıktan kaybolmuştun. Bazıları da senin kaçırıldığını, rehin alındığını iddia edip ortalığı ayağa kaldırmıştı. Bak bundan iyi komedi filmi olur." yazdı.
Gazeteci Burak Doğan, 24 Haziran gecesi Erdoğan karşısında hezimete uğrayan İnce için yazılan, "Kaçırıldı" mesajlarını hatırlatıp, "Senaryo yazmayı en iyi siz bilirsiniz" paylaşımını yaptı.
İnce’nin paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Gazeteci Hikmet Genç, İnce’ye cevaben, “Düşük maliyetli en iyi filmi siz çektiniz zaten. Çok tuttu, serisini bile çektiniz, Yenmiş de yenmiş 1, yenmiş de yenmiş 2, yenmiş de yenmiş 3, yenmiş de yenmiş 4, yenmiş de yenmiş 5. Artık "Yenmiş de yenmiş, 6, 7, 8...” ve devamını da bekliyoruz!” diye yazdı.
Kılıçdaroğlu'nun kasetle genel başkan olduğunu hatırlatan bir mesajda ise, "Seni, 'gel bakalım Muharrem' diye çağıran Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye genel başkan olma hikayesini filme çevirin. Netflix'de yayınlayın diyeceğim ama onu Netflix bile yayınlayamaz" ifadelerine yer verildi.
Gazeteci Esra Elönü ise, "Yahu sen kendi partinde sezon sonu indirimle bile alınmayan tişört olmuşsun. Sezon deviren Adama laf mı söylüyorsun" dedi.
Sosyal medya fenomeni Cumhur, "Asıl genel başkanınızın o koltuğa nasıl getirildiğini senaryoya döküp Netflix'e yollasak, çok müstehcen diye kabul etmez" dedi.
Bir vatandaş ise, "Sizin projelerinizden de film arkası reklam bile olmaz" ifadesini kullandı.
Muharrem İnce'ye daha yüzlerce tepki mesajı gelirken, "ADAM KAZANDI" ifadesi Twitter'da tekrar gündem oldu.
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