Erdoğan'ı hedef alan Muharrem İnce'yi pişman ettiler

İnce’nin paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Gazeteci Hikmet Genç, İnce’ye cevaben, “Düşük maliyetli en iyi filmi siz çektiniz zaten. Çok tuttu, serisini bile çektiniz, Yenmiş de yenmiş 1, yenmiş de yenmiş 2, yenmiş de yenmiş 3, yenmiş de yenmiş 4, yenmiş de yenmiş 5. Artık "Yenmiş de yenmiş, 6, 7, 8...” ve devamını da bekliyoruz!” diye yazdı.