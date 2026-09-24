İspanyollar doğruluyor: Çocuklarına zeka için yediriyorlar faydası büyük, varsa sakın ihmal etmeyin!

Türkiye: Ceviz, geleneksel mutfağın önemli parçalarından biridir. Baklava, cevizli sucuk, tatlılar ve kahvaltılık ürünlerde yaygın kullanılır. Türkiye aynı zamanda önemli ceviz üreticileri arasında yer alır. İran: Ceviz, İran mutfağında çok değerli bir yere sahiptir. Özellikle Fesenjan gibi geleneksel yemeklerde ve pilav çeşitlerinde kullanılır. Yunanistan: Akdeniz beslenme kültüründe cevize sıkça yer verilir. Tatlılarda, salatalarda ve kahvaltılarda tüketilir. İspanya: Akdeniz tipi beslenmenin bir parçası olarak ceviz tüketimi yaygındır. Özellikle çocukların beslenmesinde kuruyemişlere önem verilir. Japonya: Ceviz, sağlıklı beslenme ve beyin sağlığına yönelik beslenme alışkanlıkları nedeniyle tercih edilen kuruyemişlerden biridir. Çin: Dünyanın en büyük ceviz üreticilerinden biri olan Çin'de ceviz, geleneksel beslenmede uzun yıllardır değer gören bir besindir. Çin kültüründe ceviz, özellikle zihinsel güç ve yaşlılık döneminde sağlıklı yaşamla ilişkilendirilmiştir. ABD: Özellikle Kaliforniya'da büyük miktarda yetiştirilen ceviz, sağlıklı yaşam ve sporcu beslenmesinde sık tüketilir. Fransa: Ceviz, özellikle Grenoble bölgesinde önemli bir tarım ürünüdür ve mutfakta salata, peynir ve tatlılarda kullanılır.