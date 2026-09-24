İspanyollar doğruluyor: Çocuklarına zeka için yediriyorlar faydası büyük, varsa sakın ihmal etmeyin!

Türkiye'de ise Karadeniz'den Ege'ye kadar birçok bölgede yetiştirilen ceviz, hem kolay ulaşılabilir olması hem de besin değeriyle öne çıkıyor. Ceviz; omega-3 yağ asitleri, protein, lif, magnezyum, E vitamini ve antioksidan bileşenler açısından zengin bir kuruyemiş olarak biliniyor. Düzenli ve dengeli beslenme içinde tüketildiğinde kalp sağlığının korunmasına, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve beyin fonksiyonlarının normal çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Uzmanlar, özellikle çocukların gelişim döneminde ceviz gibi besin değeri yüksek gıdaların dengeli beslenme programı içinde yer almasının önemli olduğunu belirtiyor. Ancak tek bir besinin zekayı artırdığı ya da hastalıkları önlediği yönündeki iddiaların bilimsel olarak kesin kabul edilmediğine dikkat çekiliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen ceviz, hem geleneksel mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor hem de sağlıklı atıştırmalık alternatifleri arasında gösteriliyor.