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Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

2024-04-07 11:56:00
Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 Nisan tarihli Resmi Gazete'de acele kamulaştırma kararları verildi.

#1
Foto - Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Niğde'de Gümüşler köyünde bulunan altın ve gümüş madeni için acele kamulaştırılma kararı çıktı. Resmi Gazete’nin acele kamulaştırmaları ise sadece Niğde ile kalmadı. Erdoğan’ın acele kamulaştırma kararı aldığı kararlar şu şekilde:

#2
Foto - Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

154 kV Hasançelebi-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergâh değişikliği yapılması gerektiğinden; 256 numaralı direk yerinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildi. 154 kV Dörtyol TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

#3
Foto - Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

154 kV Şinik TM-(Akyazı TM-Maçka TM EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı (İki Ayrı Hat) Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildiği açıklandı. Kamulaştırma bilgileri ve güzergâhları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

#4
Foto - Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

Şebinkarahisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildiği belirtildi. Niğde ili sınırları içerisinde bulunan S:201901076 Numaralı IV. Grup Maden (Altın+Gümüş) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu madenlerin üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildi.

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