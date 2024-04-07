Erdoğan’dan gece yarısı flaş kararlar! Yok yok

Şebinkarahisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildiği belirtildi. Niğde ili sınırları içerisinde bulunan S:201901076 Numaralı IV. Grup Maden (Altın+Gümüş) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu madenlerin üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar verildi.