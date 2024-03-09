2024-03-09 13:34:48 Erdoğan’dan, dikkat çeken “Yeniden Refah” hamlesi! O kritik adımı attı
Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı seçmeni ile Yeniden Refah Partisi arasına mesafe koymaya başlayarak stratejik bir hamle yaptığını belirtti. “Erdoğan, müstakil siyasete saygı duyuyor ancak eski AK Partili oldukları iddiasıyla başka parti ve adayların kendi parti tabanına hamle yapmasının önüne geçmek istiyor. AK Parti'ye kaybettirecek bir siyasetin AK Parti'nin yakınında konumlanmasına, sanki ittifak içindeymişçesine davranmasına müsaade etmiyor. AK Parti ile YRP arasındaki hatları netleştiriyor” diyen Duran, yazısında özetle şunları kaydetti: