Erdoğan’dan, dikkat çeken “Yeniden Refah” hamlesi! O kritik adımı attı

İttifakın içinde olarak birlikte kazanmak başka bir şey, ittifakta olmadığı halde araya konulmayan mesafeden istifade ederek küskün seçmen çekmek başka bir şey. Ancak hem AK Parti'ye bu kadar yakın konumlanma hem ikili ve taktiksel bir dil kulllanma hem de CHP'ye kazandıracak tercihleri açıkça yapma "üçüncü yol" tercihine karşılık gelmiyor. ***