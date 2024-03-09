  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ramazan Hilali göründü mü? Hilal görünmeden oruca başlanır mı? Diyanet astronomu açıkladı

17 ülkeden tam 120 tane satın aldı! Tanesine 100 bin TL verdiği bile var! Sen ne yaptın böyle hocam

1 milyon araca bu yüzden patır patır ceza kesildi! Aman dikkat! Siz de 9 bin 943 TL ödeyebilirsiniz

Aziz Yıldırım’dan derbi öncesi flaş karar! Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Canan Karatay “Bu iki besini mutlaka tüketin” dedi! Hafızayı adeta uçuruyor

Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Altınöz’den “Hakkımı helal etmiyorum” çıkışı! Bakın koşa koşa kime gitti

“O tarihe dikkat edin, boşuna demiyorum” diyerek emeklilere yapılacak yeni zammı duyurdu! İçeriden aldığı bilgiyi canlı yayında böyle açıkladı

Bu paralar artık geçersiz olacak! Bankalar herkese uyarı mesajı atmaya başladı

Erdoğan'ın masasındaki gizli dosyayı sızdırdı! “Her emeklinin maaşına o tutar eklenecek”

Ünlü meyve suyu markasında bakteri tespit edildi! Tüm marketlerden tek tek toplatılıyor
Medya
6
Erdoğan’dan, dikkat çeken "Yeniden Refah" hamlesi! O kritik adımı attı

2024-03-09 13:34:48
Erdoğan’dan, dikkat çeken “Yeniden Refah” hamlesi! O kritik adımı attı

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Cumhur İttifakı seçmeni ile Yeniden Refah Partisi arasına mesafe koymaya başlayarak stratejik bir hamle yaptığını belirtti. “Erdoğan, müstakil siyasete saygı duyuyor ancak eski AK Partili oldukları iddiasıyla başka parti ve adayların kendi parti tabanına hamle yapmasının önüne geçmek istiyor. AK Parti'ye kaybettirecek bir siyasetin AK Parti'nin yakınında konumlanmasına, sanki ittifak içindeymişçesine davranmasına müsaade etmiyor. AK Parti ile YRP arasındaki hatları netleştiriyor” diyen Duran, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’dan, dikkat çeken "Yeniden Refah" hamlesi! O kritik adımı attı

“Yerel seçimlere 22 gün kala Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki ilişki netleşiyor. (…) Malum, 31 Mart seçimlerine giderken en çok konuşulan konulardan birisi AK Parti ile YRP arasındaki görüşmelerdi. Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen YRP, milletvekili seçimlerine kendi listesi ile girmişti. Muhalefet partilerinin aksine YRP ittifak yapmaktan kazandı, yüzde 2.7 oy aldı. Şimdi AK Parti'den istediği belediye adaylıklarını alamadığı gerekçesiyle YRP, kendi adayları ile seçime gidiyor. Ancak çok sayıda eski AK Partili ismi aday göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

#2
Foto - Erdoğan’dan, dikkat çeken "Yeniden Refah" hamlesi! O kritik adımı attı

Yine diğer dikkat çekici husus YRP'nin AK Parti hükümetinin politikalarını eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygılı bir dil kullanmasıydı. YRP'nin izlediği yol nasıl adlandırılabilir? Muhalefet partilerinin üçüncü yol arayışına benzemiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisinde yer almıyor ancak özellikle AK Parti tabanından seçmen çekmeye yönelik bir kampanya, söylem ve aday belirleme stratejisi uyguluyor. Bu yaklaşımın AK Parti'yi rahatsız etmemesi düşünülemez. Zira ittifak partileri arasındaki seçmen geçişi bir yere kadar anlaşılabilir, uzlaşılabilir bir mesele.

#3
Foto - Erdoğan’dan, dikkat çeken "Yeniden Refah" hamlesi! O kritik adımı attı

İttifakın içinde olarak birlikte kazanmak başka bir şey, ittifakta olmadığı halde araya konulmayan mesafeden istifade ederek küskün seçmen çekmek başka bir şey. Ancak hem AK Parti'ye bu kadar yakın konumlanma hem ikili ve taktiksel bir dil kulllanma hem de CHP'ye kazandıracak tercihleri açıkça yapma "üçüncü yol" tercihine karşılık gelmiyor. ***

#4
Foto - Erdoğan’dan, dikkat çeken "Yeniden Refah" hamlesi! O kritik adımı attı

Nitekim beklediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı seçmeni ile Yeniden Refah Partisi arasına mesafe koymaya başladı. Buna yönelik ilk açıklaması AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları toplantısından sonra geldi. Erdoğan, YRP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrı davrandığını rahatsızlığını gösteren cümlelerle ifade etti: "Birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü Malatya mitingindeki şu cümleleri de YRP'ye yönelik okundu: "Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.

#5
Foto - Erdoğan’dan, dikkat çeken "Yeniden Refah" hamlesi! O kritik adımı attı

Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz." Erdoğan, müstakil siyasete saygı duyuyor ancak eski AK Partili oldukları iddiasıyla başka parti ve adayların kendi parti tabanına hamle yapmasının önüne geçmek istiyor. AK Parti'ye kaybettirecek bir siyasetin AK Parti'nin yakınında konumlanmasına, sanki ittifak içindeymişçesine davranmasına müsaade etmiyor. AK Parti ile YRP arasındaki hatları netleştiriyor.”

İngiliz ekonomist: Türkiye bunu hak etti
Ekonomi

İngiliz ekonomist: Türkiye bunu hak etti

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin yorumda bulundu.
Biz yaptıysak özür dilerim! Dem’liden Zeydan Karalar’a fırça üstüne fırça
Gündem

Biz yaptıysak özür dilerim! Dem’liden Zeydan Karalar’a fırça üstüne fırça

CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM’liden özür dil..
Dut kurusunun bilinmeyen 10 faydası! Tahtını kimseye bırakmıyor... Kuru dut, gramı altın kadar değerli!
Kadın - Aile

Dut kurusunun bilinmeyen 10 faydası! Tahtını kimseye bırakmıyor... Kuru dut, gramı altın kadar değerli!

Dut meyvesini yaş olarak tüketmek kadar kuru olarak tüketmenin de bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Her derde deva olan dut kurusu b..
Bir gün rakı masasında bir gün tekkede olanlar göz boyayamadı! Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden Cumhur İttifakı’na destek
Gündem

Bir gün rakı masasında bir gün tekkede olanlar göz boyayamadı! Risale-i Nur Meşveret Cemaati’nden Cumhur İttifakı’na destek

Risale-i Nur Meşveret Cemaati, 2024 mahalli seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.
Terörist İsrail'e destek veren ABD'ye kötü haber! Askeri öldü
Dünya

Terörist İsrail'e destek veren ABD'ye kötü haber! Askeri öldü

Terör devleti İsrail'in Filistinli mazlumları katletmesine destek olan ABD'ye ait bir askeri helikopter Meksika sınırında düştü. Kaza sonucu..
Koltuk tehlikeye girince! ‘Ülkücü’ Mansur Kandil’e koştu!
Gündem

Koltuk tehlikeye girince! ‘Ülkücü’ Mansur Kandil’e koştu!

CHP’lilerin, ülkücü geçmişini kullanarak Ankara’ya başkan seçtirdiği CHP’li Mansur Yavaş, anketlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altıno..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23