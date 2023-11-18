2023-11-18 12:12:54 Erdoğan’dan bomba “İsrail” hamlesi! Çok fena köşeye sıkıştırdı
Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu fena köşeye sıkıştırdığına dikkat çekti. “Erdoğan, Netanyahu'ya uluslararası ceza mahkemesinin kapısını gösterdi. En çok Netanyahu'nun dengesini bu bozdu. Türkiye'nin çabaları, diplomatik girişimleri Netanyahu’yu her gün biraz daha köşeye sıkıştırıyor. İsrail ordusunun peş peşe yalanlama videoları çekmesinin sebebi bu. Savaş suçlarını örtbas etmeye veya meşrulaştırma gayreti içindeler. Fakat Türkiye yerinde durdukça Netanyahu hep yargılanma tehdidiyle birlikte yaşayacak” ifadelerini kullanan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: