Erdoğan’dan bomba “İsrail” hamlesi! Çok fena köşeye sıkıştırdı

Netanyahu'nun öfkelenmesinin sebebi tabii bambaşka. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya uluslararası ceza mahkemesinin kapısını gösterdi. En çok Netanyahu'nun dengesini bu bozdu. Türkiye'nin çabaları, diplomatik girişimleri Netanyahu'nun her gün biraz daha köşeye sıkıştırıyor. İsrail ordusunun peş peşe yalanlama videoları çekmesinin sebebi bu. Savaş suçlarını örtbas etmeye veya meşrulaştırma gayreti içindeler. Fakat Türkiye yerinde durdukça Netanyahu hep yargılanma tehdidiyle birlikte yaşayacak. Ayrıca Netanyahu'nun uluslararası itibarını yerle bir eden de Erdoğan oldu. Batılı liderler yüzlerine astıkları zorlama "üzüntü" ifadesiyle Netanyahu'nun ayağına koşarken; Erdoğan, bölgesel ve uluslararası platformlarda Netanyahu'yu açıkça bir savaş suçlusu olarak takdim etti. Bölge ve dünya liderleriyle yaptığı onlarca görüşmenin konusu İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Netanyahu'nun savaş suçlarıydı. Netanyahu'nun Arap liderleri tehdit etmesine sebep olan Riyad zirvesinde başrolünde de Türkiye ve Erdoğan vardı. Çoğu Arap liderin korktuğu (Batılı liderler zaten İsrail destekçisi) İsrail'e "terör devleti" diyerek yüklenmek hafife alınacak bir çıkış değil. Davos'taki "one munite"in devamıdır. "Terör devleti" nitelemesi, İsrail'in uluslararası sistemdeki imajını da yerle bir ediyor. Bu algının Türkiye'de ve dünyada hiç olmadığı kadar güçlendiği bir gerçek.