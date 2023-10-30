  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz peynir nasıl taze tutulur? Bu bilgiler bakın neler, hangi metod! İşte kimsenin bilmediği sırlar

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

3 adımda saç dökülmesini durdurun: Her zerresinden sağlık fışkırıyor! Duyan herkes, listeye dahil edecek

Mutfaklarınızdan eksik etmeyin! Bu besinler vücutta nikotin bırakmıyor

Tüm maaşını onlar için harcıyor!

İtalya’dan flaş “Türkiye” kararı! Geleceğiniz varsa, göreceğiniz de var

Oyuncu Hazal Kaya hakkında mahkemeden karar çıktı! Flaş gelişme az önce duyuruldu

Medya
7
Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

2023-10-30 14:44:32
Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Bercan Tutar, ABD'nin Gazze'deki soykırım projesiyle yeniden dizayn etmek istediği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki en büyük hedefin Türkiye olduğuna dikkat çekti. “ABD'nin yeni İsrail projesi üzerinden devreye soktuğu kirli planların mahiyetini görüp buna ilk itiraz eden liderlerden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının sahipsiz olmadığını sömürgeci Haçlılara bir kez daha hatırlatarak meydan okudu” ifadelerini kullanan Tutar, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

“ABD'nin ırkçı ve katliamcı Binyamin Netanyahu yönetimi üzerinden devreye soktuğu Gazze'deki masum çocuk ve kadınlara yönelik sistematik soykırım projesini bir İsrail-Filistin çatışması olarak okumak safdillik olur. Yeminli bir Siyonist olan ABD Başkanı Biden, Pentagon'un 1999'dan itibaren İsrail'e yaptığı yıllık 2 milyar 670 milyon dolarlık askeri yardım miktarını 2009'da 3 milyar dolara çıkarmasını hararetle desteklemişti. Kongre'deki konuşmasında Senatör Biden yardımı, "Bu, yaptığımız en iyi 3 milyar dolarlık yatırımdır. Kuşku yok ki İsrail olmasaydı ABD bölgedeki çıkarlarını korumak için bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı" sözleriyle savunmuştu. 

#2
Foto - Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Şimdi Başkan olan Biden, 14 yıl sonra İsrail'e yapılan yardımları yine aynı gerekçeyle savundu. 20 Ekim'de İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye 100 milyar dolarlık 'acil bütçe' talebinde bulunan Biden, Ulusa Sesleniş konuşmasında "Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kâr sağlayacak" dedi.  Biden'ın sözleri ABD'nin İsrail'e bir askeri üs ve sabit bir uçak gemisi şeklindeki bakışını net şekilde özetliyor. Batı'nın en değer verdiği kolonyal proje olan İsrail, haliyle ABD'nin bölgeyi ve dünyayı yönetmeye yönelik 'en akıllı yatırımı' diye görülüyor.

#3
Foto - Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Ukrayna, Suriye, Irak, Afganistan, Çin, Avrasya, Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Afrika, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de giriştiği bütün hamleleri hezimetle sonuçlanan ABD, son üç haftadır İsrail'in soykırım makinesini devreye sokarak Ortadoğu'daki emperyal projelerini yeniden aktive etmeyi planlıyor. Bölgeye uçak gemileri ve asker sevkiyatı yapan ABD, bombardıman altındaki Gazze'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" diyerek katliam, vahşet ve devlet terörüne açık çek verdi.

#4
Foto - Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Unutmayalım ki ABD'nin Gazze'deki soykırım projesiyle yeniden dizayn etmek istediği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki en büyük hedef Türkiye'dir. Türkiye'nin son yıllardaki bağımsız dış politikasıdır. Küresel ve bölgesel denklemleri sarsarak yeni dengelerin oluşmasını sağlayan Türkiye'nin emperyal ezberleri bozan stratejileridir. Bu bağlamda ABD'nin yeni İsrail projesi üzerinden devreye soktuğu kirli planların mahiyetini görüp buna ilk itiraz eden liderlerden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının sahipsiz olmadığını sömürgeci Haçlılara bir kez daha hatırlatarak meydan okudu...

#5
Foto - Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

"Siz bir Haçlı savaşı mı istiyorsunuz? Öyleyse şunu bilin ki bu millet ölmedi. Dimdik ayakta. Libya'da neysek, Karabağ'da neysek Ortadoğu'da da oyuz" diyerek Haçlı zihniyetinin torunlarına deyim yerindeyse her açıdan bir Selahaddin'i Eyyubi ayarı verdi.  İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıkları Fransızların, İngilizlerin, Portekizlilerin, Almanların, İspanyolların ve Amerikalıların tarih boyunca dünya çapındaki barbarlıklarını yansıtıyor. 

#6
Foto - Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Gazze'deki vahşet bu bağlamda bir gözdağıydı. Fakat Türkiye bırakın boyun eğmeyi bunun hesabını İsrail ve onu destekleyen Batı'dan soracağını dünyaya ilan etti. Yeni bin yılın Selahaddin'i olarak hareket eden Sayın Erdoğan'ın bu çıkışları kuşku yok ki küresel denklemleri sarsıyor. ABD'nin 'akıllı yatırımlarını' tehlikeye atıyor.  Erdoğan'ın bu meydan okuyuşundan sonra Ortadoğu'da artık hiçbir şey aynı kalmayacak. İsrail ve ABD sonrası yeni bir Ortadoğu ve yeni bir denge kurulacak. Post-Siyonist dönemin kapıları aralanıyor. Yeni dönemde Ortadoğu'da Türkiye rüzgârı artık daha gür esecek…”

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer
Gündem

Cumhuriyetin 100. yılında büyük müjde: Karadeniz'de enerji adına müthiş keşif: Yüz milyonlarca ton petrol ve doğal gaza eş değer

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Sözen: “Karadeniz’deki potansiyelden hidrojen üretebilirseniz bu enerji,..
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetini kınayarak İsrail hükümetini ö..
Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek

Dünyaya böyle duyurdular: Türkiye S-400'leri ateşleyecek, orayı topraklarına dahil edecek
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki soruşturma kapsamında, çiftin Türkiye genelindeki güzellik merkezleri sıkı denetime alındı.
Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı
Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı

Elon Musk’tan flaş adım! O kepazeler işte şimdi yandı! Sana da bu yakışırdı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23