2023-10-30 14:44:32 Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı
Bercan Tutar, ABD'nin Gazze'deki soykırım projesiyle yeniden dizayn etmek istediği Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki en büyük hedefin Türkiye olduğuna dikkat çekti. “ABD'nin yeni İsrail projesi üzerinden devreye soktuğu kirli planların mahiyetini görüp buna ilk itiraz eden liderlerden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının sahipsiz olmadığını sömürgeci Haçlılara bir kez daha hatırlatarak meydan okudu” ifadelerini kullanan Tutar, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: