Erdoğan’dan bomba hamle! Haçlılar resmen apışıp kaldı

Gazze'deki vahşet bu bağlamda bir gözdağıydı. Fakat Türkiye bırakın boyun eğmeyi bunun hesabını İsrail ve onu destekleyen Batı'dan soracağını dünyaya ilan etti. Yeni bin yılın Selahaddin'i olarak hareket eden Sayın Erdoğan'ın bu çıkışları kuşku yok ki küresel denklemleri sarsıyor. ABD'nin 'akıllı yatırımlarını' tehlikeye atıyor. Erdoğan'ın bu meydan okuyuşundan sonra Ortadoğu'da artık hiçbir şey aynı kalmayacak. İsrail ve ABD sonrası yeni bir Ortadoğu ve yeni bir denge kurulacak. Post-Siyonist dönemin kapıları aralanıyor. Yeni dönemde Ortadoğu'da Türkiye rüzgârı artık daha gür esecek…”