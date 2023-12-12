2023-12-12 11:59:30 Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis
Hikmet Genç, Dünya İnsan Hakları Günü 'İnsanlığın Yüzü Programı'nda, 'insanlığın yüzüne' "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor" diye seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yine mazlumların sesi, dünyanın vicdanı olduğunu belirtti. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: