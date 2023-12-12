Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

“ "Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demişti Davos'ta. Dünyanın gözü önünde Siyonist katilin yüzüne söylemişti. "One minute" vakasıydı ve tüm dünyada vicdanın sesi olarak çok ses getirdi. Sebebi ilk olması, o ana kadar kimsenin "katile katil" diyememesidir. Dün bunu görmezden gelen sıyrık zırtapozlar bugün ne düşünüyorlar acaba? Bırakın katile katil demeyi, dünyanın gözü önünde canlı soykırım yapan katil sürüsünü kucaklamak için sıraya girdi batılı liderler. Emperyalistlerin tam desteği ile soykırıma devam ediyor Siyonistler...