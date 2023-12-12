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Medya
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Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

2023-12-12 11:59:30
Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Hikmet Genç, Dünya İnsan Hakları Günü 'İnsanlığın Yüzü Programı'nda, 'insanlığın yüzüne' "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor" diye seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yine mazlumların sesi, dünyanın vicdanı olduğunu belirtti. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

“ "Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demişti Davos'ta. Dünyanın gözü önünde Siyonist katilin yüzüne söylemişti. "One minute" vakasıydı ve tüm dünyada vicdanın sesi olarak çok ses getirdi. Sebebi ilk olması, o ana kadar kimsenin "katile katil" diyememesidir. Dün bunu görmezden gelen sıyrık zırtapozlar bugün ne düşünüyorlar acaba? Bırakın katile katil demeyi, dünyanın gözü önünde canlı soykırım yapan katil sürüsünü kucaklamak için sıraya girdi batılı liderler. Emperyalistlerin tam desteği ile soykırıma devam ediyor Siyonistler...

#2
Foto - Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Yıllar önce Siyonist katillere; "siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" diyen liderdir Erdoğan. Yıllar sonra Scholz'a hatırlattı; "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar, rahat konuşamazlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik" dedi Erdoğan... "Siz soykırımı icat ettiniz, şimdi soykırımcılara bedel ödüyorsunuz" diyor. 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin dolayısıyla Siyonistlerin güdümünde bir ülke olduğunu hatırlatıyor Erdoğan.

#3
Foto - Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Önceki gün benim de katıldığım Dünya İnsan Hakları Günü 'İnsanlığın Yüzü Programı'nda, 'insanlığın yüzüne' seslendi: "BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler, sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef malum ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Aslında adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika İsrail'in yanında yer alıyor." Mazlumların sesi, dünyanın vicdanı oldu Başkan Erdoğan. "Dünya 5'ten büyüktür" Erdoğan'a ait bir politik doktrindir.

#4
Foto - Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Keza, "Daha adil bir dünya mümkündür" diyen Erdoğan'ın hedefi; küresel sistemin yapısının yıkılması ve adalet üzerine yeniden şekillendirilmesidir. Küresel dengeleri değiştirmek için meydan okuyan liderdir Erdoğan. Meydan okumak, iddialı olmak risklidir ve cesaret gerektirir... Bağımsız ve hür olmanın da gereğidir... Bu milletin liderinin arkasında durmasının sebebi de budur. "Ey ABD, bize 'demokrasi' gönder, daha çok 'heykel' yapalım" diyenler de bu yüzden rahatsızlar!..”

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