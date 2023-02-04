  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

2023-02-04 12:02:46
Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar İsveç'te yuvalanan PKK/YPG terör örgütü destekçileri, at koşturmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulan ülkede teröre destek verilmeyeceği sözlerine rağmen son haftalarda art arda Türkiye'yi hedef alan saldırılar gerçekleşmişti. Daha önce de defalarca ülkenin dört bir yanına dağılarak sokakları savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının bu kez de terör örgütü için haraç topladığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar İsveç, PKK/YPG destekçilerinin yuvası olmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK sempatizanlarına kucak açmaya devam eden ülkede, geçtiğimiz haftalar içinde skandal olaylar peş peşe gelmişti.

#2
Foto - Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Geçtiğimiz Ocak ayında başkent Stockholm'de bulunan tarihi belediye binası önünde toplanan terör destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Rezil eylemin görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerini izlemekle yetinen İsveç yetkililerine Türkiye'den tepki büyük olmuştu.

#3
Foto - Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

İsveç hükümeti iğrenç eylemlere göstermelik tepki verirken, PKK destekçilerinin yanı sıra İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin vermesiyle ikili ilişkileri kopma noktasına getirmişti. "İfade özgürlüğü" adı altında iğrenç eylemlerin gerçekleştiği ülkede terör unsurlarının kol gezdiği, yaşanan son olayla bir kez daha kanıtlandı.

#4
Foto - Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Ülke basınında yer alan haberlere göre başkent Stockholm'de terör örgütü PKK destekçileri, Kürt kökenli esnafı gezip, terör örgütüne destek için haraç kesiyor. İsveç radyosu SR'nin haberine göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı. Stockholm'de Kürt bir işadamına ait işyerinden, PKK adına zorla haraç almak isteyip, alamayınca havaya ateş eden kişi, ağırlaştırılmış silah suçları ve aynı zamanda terörü finanse etmeye teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

#5
Foto - Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı. Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi. Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar Ülke basınında çıkan haberlere göre, "teröre destek için haraç kesme" vakaları sıklıkla görülüyor.

AK Parti'den HÜDA PAR'la ittifak açıklaması
Siyaset

AK Parti'den HÜDA PAR'la ittifak açıklaması

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah diğer partilerd..
Balkan ülkelerindeki çocuklar için “ay yıldızlı” oyun grubu
Yaşam

Balkan ülkelerindeki çocuklar için “ay yıldızlı” oyun grubu

İzmir’in Torbalı ilçesinde inşaat mühendisi Fuat Eroğlu’nun sahibi olduğu kent mobilyaları ve çocuk oyun grupları üretimi yapan firma, yurt ..
Çınar yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Öyle faydalı ki şok ürün: Kireçlenmeye iyi geliyor, en faydalı besin!
Kadın - Aile

Çınar yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Öyle faydalı ki şok ürün: Kireçlenmeye iyi geliyor, en faydalı besin!

Çınar yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Evde kendiniz rahatlıkla bu kürü yapabilirsiniz. Çınar yaprağını özellikle çocuklarda ateş yükselmesi d..
Bahreyn'den İslam ülkelerine örnek 'oruç' kararı!
Dünya

Bahreyn'den İslam ülkelerine örnek 'oruç' kararı!

Bahreyn, Ramazan ayı boyunca öğrencilerin rahat oruç tutabilmeleri için uzaktan eğitim yapma kararı aldı.
Bir dev şirket daha resmen iflas etti! Yılda 8 milyon kişiyi taşıyan firma başvuruda bulunduğunu duyurdu!
Ekonomi

Bir dev şirket daha resmen iflas etti! Yılda 8 milyon kişiyi taşıyan firma başvuruda bulunduğunu duyurdu!

Dünya genelinde pek çok firma sıkıntı içinde. Ekonomik gerekçelerle iflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi. NORVEÇ-Oslo merkezli faal..
Albin Kurti: Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız
Gündem

Albin Kurti: Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, "NATO'nun Kosova'ya müdahalesinde oyn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23