Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Terör destekçilerinin yuvası İsveç’te şaşırtmayan olay! Kapı kapı dolaşıp PKK adına haraç kesiyorlar İsveç'te yuvalanan PKK/YPG terör örgütü destekçileri, at koşturmaya devam ediyor. NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyulan ülkede teröre destek verilmeyeceği sözlerine rağmen son haftalarda art arda Türkiye'yi hedef alan saldırılar gerçekleşmişti. Daha önce de defalarca ülkenin dört bir yanına dağılarak sokakları savaş alanına çeviren PKK sempatizanlarının bu kez de terör örgütü için haraç topladığı ortaya çıktı.