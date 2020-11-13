  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarına "Teslim ol" çağrısında bulundu

Erdoğan ‘terör devler oluşturacağız’ laflarını nefesleri soğumadan yutturdu! Çuvalın intikamı öyle değil böyle alınır

Engin Altan Düzyatan'dan Barbaros açıklaması! Herkes ne zaman başlayacağını merak ediyordu

Felaket büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geliyor...

TIME dergisi ‘Yılın Kişisi’ni seçmek için anket başlattı! Bomba listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’da var

Kemalistler ve Ali Sunal arasında 10 Kasım çıkmazı

Aylık gelirim bin lira diyen sosyete şarkıcısının 2 milyon liralık aracı gündem oldu

Türk fotoğrafçılar Kızıldeniz çıkarması! Muazzam kareler...

Erdoğan'ın talimatı sonrası binlerce iş kapısı açıldı! Memurluktan zabıtaya kadar her kadroya göre iş
Medya
13
Erdoğan ‘terör devler oluşturacağız’ laflarını nefesleri soğumadan yutturdu! Çuvalın intikamı öyle değil böyle alınır

2020-11-13 14:48:29
Erdoğan ‘terör devler oluşturacağız’ laflarını nefesleri soğumadan yutturdu! Çuvalın intikamı öyle değil böyle alınır

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 13 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 13 Kasım 2014 tarihli ve “Çuvalın intikamı” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “AK parti'nin ilk iktidar yılında, sırf Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için, Kuzey Irak’ta bir askerimizin başına çuval geçirilerek sorguya götürüldüğü iddia edilmişti ya.. Başbakan'ın eşini GATA'ya almayan general değil de, Tayyip Erdoğan o çuval geçirme hadisesinin sorumlusuymuş gibi algıyı devam ettirmek için.. O olayı tekrar gündeme taşımak için, sokakta sivil gezen bir Amerikan askeri görmüşler, kafasına çuval geçirmişler… Büyük iş başarılmış, Sözcü’ye göre… Ama Amerika’nın “Sizin söz hakkınız yok, Suriye’de bizim istediğimiz olacak, sınırınızda terör devleti kurduracağız” lafını, o emperyallere daha nefesleri soğumadan yutturan Erdoğan'a bırak teşekkür etmeyi, iftirayı bile azaltmadı bu utanmazlar!” dedi.

#1
Foto - Taraf, 13 Kasım 2012: “Grev için söz bitti, top Başbakan’da.” FETÖ'cü taraf, 2012'den başlamış, Erdoğan'ı tehdit etmeye.. “Ülke büyük bir krizin içine yuvarlanabilir”miş, tehditlere bak! O dönem için soralım, Türkiye’de “Ben Türkçe bilmiyorum, derdimi anlatamıyorum” diyen birine, “Git Türkçe öğren, yoksa savunmanı almıyorum” mu deniliyordu? Tabii ki böyle bir şey ancak AK Parti öncesindeki dönemde, o da istisnai bazı mahkemelerdeki illegal uygulama idi. Ama nasıl istismarlara imza attılar, o istismarlarda FETÖ dahil kimler kimler ne fitne kazanı kaynattılar, görün..

Taraf, 13 Kasım 2012: “Grev için söz bitti, top Başbakan’da.” FETÖ'cü taraf, 2012'den başlamış, Erdoğan'ı tehdit etmeye.. “Ülke büyük bir krizin içine yuvarlanabilir”miş, tehditlere bak! O dönem için soralım, Türkiye’de “Ben Türkçe bilmiyorum, derdimi anlatamıyorum” diyen birine, “Git Türkçe öğren, yoksa savunmanı almıyorum” mu deniliyordu? Tabii ki böyle bir şey ancak AK Parti öncesindeki dönemde, o da istisnai bazı mahkemelerdeki illegal uygulama idi. Ama nasıl istismarlara imza attılar, o istismarlarda FETÖ dahil kimler kimler ne fitne kazanı kaynattılar, görün..

#2
Foto - Cumhuriyet, 13 Kasım 2012: “Suç parasız eğitim istemek.” Bu sözde “parasız eğitim istediği için tutuklanan” isimlerden biri, Nuriye Gülmen… Hani 2017-2018 gibi yine yakayı ele verince açlık grevine başlayan, “Bu kadın eğitimci ya, niye terörist muamelesi yapıyorsunuz” denilen Nuriye Gülmen… Hani o zaman da böyle böyle gazlanıp, geçtiğimiz Ağustos’ta toplantı halindeki DHKP-C üst yönetimine yapılan operasyonda gözaltına alınan Nuriye Gülmen… Sahi, bak adamın yine tutuklandı, sesini çıkarsana Cumhuriyet! Ve bir soru:

Cumhuriyet, 13 Kasım 2012: “Suç parasız eğitim istemek.” Bu sözde “parasız eğitim istediği için tutuklanan” isimlerden biri, Nuriye Gülmen… Hani 2017-2018 gibi yine yakayı ele verince açlık grevine başlayan, “Bu kadın eğitimci ya, niye terörist muamelesi yapıyorsunuz” denilen Nuriye Gülmen… Hani o zaman da böyle böyle gazlanıp, geçtiğimiz Ağustos’ta toplantı halindeki DHKP-C üst yönetimine yapılan operasyonda gözaltına alınan Nuriye Gülmen… Sahi, bak adamın yine tutuklandı, sesini çıkarsana Cumhuriyet! Ve bir soru: "Bu ülkede parasız eğitim isteyen herkes tutuklanıyor mu? Bir soru daha Hangi eğitim, bu ülkede paralı?" Bir de şunu hatırlatalım. FETÖ tasfiye edilmeden önce, hemen her gün gazetelerde yolsuzluk haberleri çıkardı.. İşte Cumhuriyet'te bir tanesi: "Gümrük'te 2. perde" Bugün artık, o yolsuzlukların çoğu önlendiği için, haberlerini de göremiyorsunuz.

#3
Foto - Cumhuriyet, 13 Kasım 2013: “Gezi dönüm noktası.” 17-25 Aralık'tan hemen bir ay önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye ziyarette bulunuyor.. Çok ilginç.. Hatta orada FETÖ'cü sözde sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile de görüşüyor.. Çok ilginç 17-25 Aralık'tan sadece bir ay önce.. Bir daha tekrarlayalım. Çok çok ilginç. Acaba orada kamuoyuna yansımayan gizlilik içinde FETÖ'cülerle de görüşmüş olabilir mi? Öyle ya, bir anamuhalefet partisi genel başkanı ABD'ye ziyaretini tam da 17-25 Arnalık'tan bir ay önce yapıyorsa.. Adama sormazlar mı,

Cumhuriyet, 13 Kasım 2013: “Gezi dönüm noktası.” 17-25 Aralık'tan hemen bir ay önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye ziyarette bulunuyor.. Çok ilginç.. Hatta orada FETÖ'cü sözde sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile de görüşüyor.. Çok ilginç 17-25 Aralık'tan sadece bir ay önce.. Bir daha tekrarlayalım. Çok çok ilginç. Acaba orada kamuoyuna yansımayan gizlilik içinde FETÖ'cülerle de görüşmüş olabilir mi? Öyle ya, bir anamuhalefet partisi genel başkanı ABD'ye ziyaretini tam da 17-25 Arnalık'tan bir ay önce yapıyorsa.. Adama sormazlar mı, "Bayram değil, seyran değil!" Ve haberdeki bilgiler de şöyle: "ABD böyle düşünüyor" diyerek "Gezi dönüm noktası" başlığı atılmış.. Kılıçdaroğlu bu yorumunu nedense, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak aracılığıyla bildirmiş… Kullanılan fotoğrafa da bakınca, bu haberin kompozisyonu, dört dörtlük, “İstediğimiz oluyor, ABD olaya karışıp Erdoğan’ı indirecek, Kılıçdaroğlu’nu getirecek” hevesini ortaya koymuyor mu?

#4
Foto - Sözcü, 13 Kasım 2013: “Tayyip, halkına ‘gavat' diyen valiye sahip çıktı.” O vali “halkına” değil, “Senin de, seni atayan Tayyip’in de” diye sinkaflı küfür eden haysiyetsize etti o lafı… Onu yazmadan sadece Vali’nin sinirle ettiği bir lafı ortaya süren adamlar, bugün “Gazetecilik bitti” edebiyatı yapıyor… Bitiren sensin… Hem sen gazeteci misin ki gazeteciliğin bitmesi seni ilgilendirsin?

Sözcü, 13 Kasım 2013: “Tayyip, halkına ‘gavat' diyen valiye sahip çıktı.” O vali “halkına” değil, “Senin de, seni atayan Tayyip’in de” diye sinkaflı küfür eden haysiyetsize etti o lafı… Onu yazmadan sadece Vali’nin sinirle ettiği bir lafı ortaya süren adamlar, bugün “Gazetecilik bitti” edebiyatı yapıyor… Bitiren sensin… Hem sen gazeteci misin ki gazeteciliğin bitmesi seni ilgilendirsin?

#5
Foto - Zaman, 13 Kasım 2014: “Hırsızı bırakıp ‘hırsız var’ diyeni susturma girişimi.” Kemal Kılıçdaroğlu durup durup “Siyasi ayak” arıyor ya, önce kendisinin 17-25 Aralık'tan hemen bir ay önceki ABD ziyaretine bir bakıversin.. Bir de oturduğu koltuğun, okyanus ötesi diye tanımlanan bu adamların sayesinde boşaldığına bir baksın.. Sonra

Zaman, 13 Kasım 2014: “Hırsızı bırakıp ‘hırsız var’ diyeni susturma girişimi.” Kemal Kılıçdaroğlu durup durup “Siyasi ayak” arıyor ya, önce kendisinin 17-25 Aralık'tan hemen bir ay önceki ABD ziyaretine bir bakıversin.. Bir de oturduğu koltuğun, okyanus ötesi diye tanımlanan bu adamların sayesinde boşaldığına bir baksın.. Sonra "Hırsızı bırakıp, 'Hırsız var' diyeni susturma girişimi" açıklamasını yapsın. Hatırlatalım, bu açıklamayı kim için yapıyor: "FETÖ'nün yayın organı Zaman'ı aklamak için"

#6
Foto - Taraf, 13 Kasım 2014: “Muhafız sıkıntısı.” Külliye'de koruma görevini Erdoğan askere değil, polise yaptırmak isteyince, CIA ile iş kotaran Taraf hemen rahatsızlığını sürmanşete taşımış. Yanlış anlaşılmasın, sıkıntı Anadolu çocuklarından oluşan Muhafız Alayı’nın uzaklaştırılması yüzünden çıkmadı. “Erdoğan uyandı, bizim hazır bekleyen tetikçileri uzaklaştırıyor, darbe yapar yapmaz vuramayacağız adamı” diyen teröristler yüzünden çıktı… Taraf'taki manşette, laikçi geçinen illegal basın konseyinin FETÖ'cü Zaman gazetesine sahip çıkmak için

Taraf, 13 Kasım 2014: “Muhafız sıkıntısı.” Külliye'de koruma görevini Erdoğan askere değil, polise yaptırmak isteyince, CIA ile iş kotaran Taraf hemen rahatsızlığını sürmanşete taşımış. Yanlış anlaşılmasın, sıkıntı Anadolu çocuklarından oluşan Muhafız Alayı’nın uzaklaştırılması yüzünden çıkmadı. “Erdoğan uyandı, bizim hazır bekleyen tetikçileri uzaklaştırıyor, darbe yapar yapmaz vuramayacağız adamı” diyen teröristler yüzünden çıktı… Taraf'taki manşette, laikçi geçinen illegal basın konseyinin FETÖ'cü Zaman gazetesine sahip çıkmak için "Gazetecileri assınlar" ifadesi de, tam arşivlik.. Bu manşete bakıp, utanmaları varsa, biraz utansınlar da, bugünden sonra artık, gazeteciliği bıraksınlar..

#7
Foto - Sözcü, 13 Kasım 2014: “Çuvalın intikamı.” AK parti'nin ilk iktidar yılında, sırf Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için, Kuzey Irak’ta bir askerimizin başına çuval geçirilerek sorguya götürüldüğü iddia edilmişti ya.. Başbakan'ın eşini GATA'ya almayan general değil de, Tayyip Erdoğan o çuval geçirme hadisesinin sorumlusuymuş gibi algıyı devam ettirmek için.. O olayı tekrar gündeme taşımak için, sokakta sivil gezen bir Amerikan askeri görmüşler, kafasına çuval geçirmişler… Büyük iş başarılmış, Sözcü’ye göre… Ama Amerika’nın “Sizin söz hakkınız yok, Suriye’de bizim istediğimiz olacak, sınırınızda terör devleti kurduracağız” lafını, o emperyallere daha nefesleri soğumadan yutturan Erdoğan'a bırak teşekkür etmeyi, iftirayı bile azaltmadı bu utanmazlar!

Sözcü, 13 Kasım 2014: “Çuvalın intikamı.” AK parti'nin ilk iktidar yılında, sırf Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için, Kuzey Irak’ta bir askerimizin başına çuval geçirilerek sorguya götürüldüğü iddia edilmişti ya.. Başbakan'ın eşini GATA'ya almayan general değil de, Tayyip Erdoğan o çuval geçirme hadisesinin sorumlusuymuş gibi algıyı devam ettirmek için.. O olayı tekrar gündeme taşımak için, sokakta sivil gezen bir Amerikan askeri görmüşler, kafasına çuval geçirmişler… Büyük iş başarılmış, Sözcü’ye göre… Ama Amerika’nın “Sizin söz hakkınız yok, Suriye’de bizim istediğimiz olacak, sınırınızda terör devleti kurduracağız” lafını, o emperyallere daha nefesleri soğumadan yutturan Erdoğan'a bırak teşekkür etmeyi, iftirayı bile azaltmadı bu utanmazlar!

#8
Foto - BUGÜN, 13 Kasım 2014: SAVCI YETKİSİNİ AŞIP, GÖZALTINA ALDIRDI.

BUGÜN, 13 Kasım 2014: SAVCI YETKİSİNİ AŞIP, GÖZALTINA ALDIRDI." FETÖ'cü polisler gözaltına alınırken, görün ve tanıyın, "Üzümün çöpü, armudun sapı" diyenleri.. Görün, tanıyın.. Bu ülkeden FETÖ temizlenirken, kimlerin kimlerin, hangi hukuk profesörlerinin, bugünlerde tv ekranlarında Atatürk edebiyatı yapan hangi Ersan Şen'lerin o fetöcülere sahip çıktığını, görün..

#9
Foto - Zaman, 13 Kasım 2015: “3 adet gazete için TOMA’yla gelip yazıişlerini bastılar.” FETÖ'nün İpek grubuna, bu arada Bugün gazetesine de kayyım atanmış. FETÖ'cüler yine Bugün gazetesini basmaya devam etmek istiyorlar.. Adam korsan gazete basıyor. Korsan gazete basan FETÖ'cülere, kim destek çıkıyor: Sıkı durun.. Bu isimleri hafızanıza kazıyın.. Sezgin Tanrıkulu. Pınar Türenç. Taha Akyol. Can Dündar. DİSK Başkanı Kani Beko.. Haydi beyler, maskeler inmişti Dağılın artık!

Zaman, 13 Kasım 2015: “3 adet gazete için TOMA’yla gelip yazıişlerini bastılar.” FETÖ'nün İpek grubuna, bu arada Bugün gazetesine de kayyım atanmış. FETÖ'cüler yine Bugün gazetesini basmaya devam etmek istiyorlar.. Adam korsan gazete basıyor. Korsan gazete basan FETÖ'cülere, kim destek çıkıyor: Sıkı durun.. Bu isimleri hafızanıza kazıyın.. Sezgin Tanrıkulu. Pınar Türenç. Taha Akyol. Can Dündar. DİSK Başkanı Kani Beko.. Haydi beyler, maskeler inmişti Dağılın artık!

#10
Foto - CUMHURİYET, 13 Kasım 2015:

CUMHURİYET, 13 Kasım 2015: "SİZ % 49.5'SANIZ, KARŞINIZDA % 50.5 VAR." O rakamlar da değişti aslında ama. Erdoğan % 52.5, karşısındaki adayların tamamı % 47.5 oldu ama. İşin esası şu: Erdoğan tek başına % 52'5 alıyor. Karşısındakiler ise, biri PKK uzantısı, diğeri PKK'yı bırak, Kürtlere bile mesafeli parti.. Eee. Bıraksanız, birbirlerini bir kaşık suda boğacak olanları, ne diye aynı kişiye oy vermişler gibi gösteriyorsunuz ki?

#11
Foto - Cumhuriyet, 13 Kasım 2016: “Hukuk böyle katlediliyor.” Diyelim sana dava açan da FETÖ’cü, onu koruyanlar da… Peki, sen FETÖ’cü değil misin? FETÖ’cülerin eline tutuşturduğu her belgeyi yayınlayan, birlikte MİT TIR’ları ihanetine imza atan sen, başkasına nasıl “FETÖ’cü” diyebiliyorsun?

Cumhuriyet, 13 Kasım 2016: “Hukuk böyle katlediliyor.” Diyelim sana dava açan da FETÖ’cü, onu koruyanlar da… Peki, sen FETÖ’cü değil misin? FETÖ’cülerin eline tutuşturduğu her belgeyi yayınlayan, birlikte MİT TIR’ları ihanetine imza atan sen, başkasına nasıl “FETÖ’cü” diyebiliyorsun?

#12
Foto - Sözcü, 13 Kasım 2016: “Yine kandırıldım diyecekler.” Adamlar en azından kandırılıyor, sen ne kadar vatan haini varsa hepsiyle bile isteye ortaklık ediyorsun, o ne olacak Kemal efendi? Bugün gazetesine el konuldu, sen koştun. Zaman'a el konuldu sen koştun.. HDP ile ittifakı sen kurdun.. FETÖ'nün iftiralarını mecliste sen okudun.. Hatta, unutturmayalım, 17-25 Aralık'tan bir ay önce, ABD'ye gidip, gizli görüşmeleri sen yaptın.. Yalan mı Kılıçdaroğlu?

Sözcü, 13 Kasım 2016: “Yine kandırıldım diyecekler.” Adamlar en azından kandırılıyor, sen ne kadar vatan haini varsa hepsiyle bile isteye ortaklık ediyorsun, o ne olacak Kemal efendi? Bugün gazetesine el konuldu, sen koştun. Zaman'a el konuldu sen koştun.. HDP ile ittifakı sen kurdun.. FETÖ'nün iftiralarını mecliste sen okudun.. Hatta, unutturmayalım, 17-25 Aralık'tan bir ay önce, ABD'ye gidip, gizli görüşmeleri sen yaptın.. Yalan mı Kılıçdaroğlu?

Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok
Sağlık

Doktor Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz koronavirüsten kaçış olmadığını herkesin buna yakalanacağını söyledi. Öte yandan koronavirüsten korunmak ..
Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar
Dünya

Rusya'dan 'elektronik harp' hamlesi! Askeri üslere konuşlandırdılar

Rusya, Murmansk-BN ismi verilen en güçlü elektronik harp sistemlerinden birini Finlandiya sınırına yakın Arktik topraklarındaki askeri üsler..
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti
Yerel

Kardeşini namaz kılarken başından vurarak öldürdü, sebebi pes dedirtti

Iğdır'da, Ankara'dan memleketine gelen İman Tazegün, miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü namaz kıldığı sırada tabancayla baş..
Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu
Dünya

Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci olarak bulunduğu..
İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma
Gündem

İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama "(Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay