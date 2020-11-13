Erdoğan ‘terör devler oluşturacağız’ laflarını nefesleri soğumadan yutturdu! Çuvalın intikamı öyle değil böyle alınır

Cumhuriyet, 13 Kasım 2013: “Gezi dönüm noktası.” 17-25 Aralık'tan hemen bir ay önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye ziyarette bulunuyor.. Çok ilginç.. Hatta orada FETÖ'cü sözde sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile de görüşüyor.. Çok ilginç 17-25 Aralık'tan sadece bir ay önce.. Bir daha tekrarlayalım. Çok çok ilginç. Acaba orada kamuoyuna yansımayan gizlilik içinde FETÖ'cülerle de görüşmüş olabilir mi? Öyle ya, bir anamuhalefet partisi genel başkanı ABD'ye ziyaretini tam da 17-25 Arnalık'tan bir ay önce yapıyorsa.. Adama sormazlar mı, "Bayram değil, seyran değil!" Ve haberdeki bilgiler de şöyle: "ABD böyle düşünüyor" diyerek "Gezi dönüm noktası" başlığı atılmış.. Kılıçdaroğlu bu yorumunu nedense, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak aracılığıyla bildirmiş… Kullanılan fotoğrafa da bakınca, bu haberin kompozisyonu, dört dörtlük, “İstediğimiz oluyor, ABD olaya karışıp Erdoğan’ı indirecek, Kılıçdaroğlu’nu getirecek” hevesini ortaya koymuyor mu?