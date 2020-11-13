2020-11-13 14:48:29 Erdoğan ‘terör devler oluşturacağız’ laflarını nefesleri soğumadan yutturdu! Çuvalın intikamı öyle değil böyle alınır
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 13 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 13 Kasım 2014 tarihli ve “Çuvalın intikamı” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “AK parti'nin ilk iktidar yılında, sırf Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak için, Kuzey Irak’ta bir askerimizin başına çuval geçirilerek sorguya götürüldüğü iddia edilmişti ya.. Başbakan'ın eşini GATA'ya almayan general değil de, Tayyip Erdoğan o çuval geçirme hadisesinin sorumlusuymuş gibi algıyı devam ettirmek için.. O olayı tekrar gündeme taşımak için, sokakta sivil gezen bir Amerikan askeri görmüşler, kafasına çuval geçirmişler… Büyük iş başarılmış, Sözcü’ye göre… Ama Amerika’nın “Sizin söz hakkınız yok, Suriye’de bizim istediğimiz olacak, sınırınızda terör devleti kurduracağız” lafını, o emperyallere daha nefesleri soğumadan yutturan Erdoğan'a bırak teşekkür etmeyi, iftirayı bile azaltmadı bu utanmazlar!” dedi.