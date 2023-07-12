2023-07-12 08:13:39 Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim
Vilnius'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bildiri için hazırlanan ilk metinde Madrid bildirisinin 4. maddesine yalnızca atıf yapılması planlanıyordu. Başkan Erdoğan'ın "'PKK ve FETÖ ile mücadelede kararlılık hususunu bildiride göreceğim" şeklindeki net tavrından sonra son cümle bildiriye eklendi. İşte detaylar...