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Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

2023-07-12 08:13:39
Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

Vilnius'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı. Bildiri için hazırlanan ilk metinde Madrid bildirisinin 4. maddesine yalnızca atıf yapılması planlanıyordu. Başkan Erdoğan'ın "'PKK ve FETÖ ile mücadelede kararlılık hususunu bildiride göreceğim" şeklindeki net tavrından sonra son cümle bildiriye eklendi. İşte detaylar...

#1
Foto - Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde gözler yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeydi. Önceki gün Vilnius'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği toplantı zirveye damgasını vurdu. Erdoğan toplantıyı, "Maç devam ediyor, skor henüz 0-0. İlerleyen dakikaları görmemiz lazım" sözleriyle değerlendirdi. Toplantıda Başkan Erdoğan net bir şekilde İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerince düzenlenen eylemler ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların Türk halkında oluşturduğu rahatsızlığı vurguladı. Erdoğan, "Tabanımız muhafazakar-milliyetçi, İsveç'te gerçekleşen eylemlerden sonra milletimiz ikna olmalı" mesajını verdi. İsveç'in NATO üyeliği hususunu TBMM'ye sevk edeceklerini belirten Başkan Erdoğan "Takdir Meclis'indir" vurgusunu yaptı. İsveç Başbakanı Kristersson da "PKK/YPG ve FETÖ'nün ülkemizi teslim almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

#2
Foto - Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

BİLDİRİDE GÖRECEĞİM! Zirve sonrası NATO tarafından yapılan açıklamada "İsveç ve Türkiye bugün hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de her yıl bakanlar düzeyinde toplanacak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturacak yeni bir ikili Güvenlik Mutabakatı çerçevesinde işbirliklerini sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır. Bu Güvenlik Mutabakatının ilk toplantısında İsveç, 4. madde de dâhil olmak üzere Üçlü Mutabakatın tüm unsurlarının tam olarak uygulanmasına yönelik olarak, terörizmin tüm şekil ve tezahürlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin temeli olarak bir yol haritası sunacaktır. İsveç, YPG/PYD'ye ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini bir kez daha yineler" ifadeleri yer aldı. Bildiri için hazırlanan ilk metinde Madrid bildirisinin 4. maddesine yalnızca atıf yapılması planlanıyordu. Sabah'ın haberine göre, Başkan Erdoğan'ın "'PKK ve FETÖ ile mücadelede kararlılık hususunu bildiride göreceğim" şeklindeki net tavrından sonra son cümle bildiriye eklendi. Madrid'deki üçlü muhtıradan sonra bir NATO belgesinde daha PKK ile FETÖ de yer almış oldu.

#3
Foto - Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

NATO'NUN TERÖRLE MÜCADELE EKSENİNİ DEĞİŞTİREN ADIM Üçlü toplantı sonrası NATO güvenlik misyonunun terörle mücadele hususunda yeni aşamaya geçildi. NATO'nun ilke kez terörle mücadele gündemi somut mekanizmaya dönüşüyor. NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak ve Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak.

#4
Foto - Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

Türkiye, NATO'nun terörle mücadele konusundaki açığını kapatmak üzere özel koordinatör atanmasına öncülük etti. Böylece NATO terörle mücadele konusunda söylemden öte eyleme geçmiş oldu. Güvenlik ve terörle mücadele ekseni NATO nezdinde ön planda iki husus olacak.

#5
Foto - Erdoğan net tavrını ortaya koydu! Bildiride göreceğim

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