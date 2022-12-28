Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

'EN ETKİLİ YAPTIRIM İFŞA VE MAĞAZA KAPATMADIR' Milliyet'te yer alan habere göre, Ağaoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Şu unutulmamalıdır ki tüketicinin en büyük gücü tüketmemekten kaynaklanır. Haksız yere fiyat artışı yapan ve enflasyonist ortamda vurgun peşinde koşan aşırı kazanç sevdalılarına uygulanacak yaptırımların yanı sıra en etkili yaptırım ifşa edilmeleri ve mağaza kapatma olacaktır. Bu yaptırımların yanı sıra ifşa edilmeleri halinde tüketiciler kendilerine haksızlık yapan markaların ürünlerini zincir marketlerin mağazalarını boykot ettikleri taktirde yaptırımların en büyüğü ile karşılaşmış olacaklardır.