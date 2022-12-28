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Ekonomi
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Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

2022-12-28 10:48:25
Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

2023 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte vatandaşlar zincir marketlerin şok zamlarıyla karşılaştı. Tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşmasını sağlayan Tarım Kredi Kooperatif marketlerde ürünler indirimli satılıyor. Zincir marketlere göre neredeyse yarı fiyatından da ucuz satılan bu ürünlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 600 çeşit üründe dev indirim olacağını duyurmuştu.

#1
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

"Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 600 ürün çeşidi zincir marketlere göre daha uygun fiyatla satışa sunuluyor. Kabine sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın müjdelediği 600 çeşit üründe indirim başladı. Peki, Tarım Kredi Market fiyatları son durum nedir? Hangi ürünler indirimli? İşte haberin detayları. 600 ÇEŞİT ÜRÜNDE DEV İNDİRİM Başkan Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, Tarım Kredi satış noktalarının sayısının 3 bine çıkarılacağını söyledi. Ayrıca Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacağını belirtti.

#2
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

Piyasadaki son durumu anlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketicinin sigortası serbest piyasa ortamında tam rekabet şartlarının oluşmasıdır. Oysa Rekabet Kurumu'muzun yaptığı incelemeler sonucunda uyguladığı yaptırımlar göstermektedir ki fahiş fiyatlarla mücadele eden tüketiciler tam rekabet ortamında olmayıp bir kısım zincir marketler ve üreticiler adeta kartel oluşturup müşterek fiyat ve satış koşulları belirlemek suretiyle tüketicileri istismar etmişlerdir." ifadelerini kullandı...

#3
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

'EN ETKİLİ YAPTIRIM İFŞA VE MAĞAZA KAPATMADIR' Milliyet'te yer alan habere göre, Ağaoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Şu unutulmamalıdır ki tüketicinin en büyük gücü tüketmemekten kaynaklanır. Haksız yere fiyat artışı yapan ve enflasyonist ortamda vurgun peşinde koşan aşırı kazanç sevdalılarına uygulanacak yaptırımların yanı sıra en etkili yaptırım ifşa edilmeleri ve mağaza kapatma olacaktır. Bu yaptırımların yanı sıra ifşa edilmeleri halinde tüketiciler kendilerine haksızlık yapan markaların ürünlerini zincir marketlerin mağazalarını boykot ettikleri taktirde yaptırımların en büyüğü ile karşılaşmış olacaklardır.

#4
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

'TÜKETİCİ EN ETKİLİ CEZAYI UYGULAYACAK' Çünkü haksız yere fiyatı artan ürünler tüketiciler tarafından satın alınmadığı taktirde depolarda ve raflarda çürümeye terk edilecektir. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı'nın haksız ticari uygulama kapsamında gereksiz fiyat artışı yapan üreticiler, satıcıları, markaları ifşa etmesi büyük önem arz etmektedir. Böylelikle tüketici kendisine haksızlık yapanın ürünlerini satın almayarak en etkili cezayı uygulamış olacaktır. Dolar birkaç aydır yatay seyrettiği, akaryakıt fiyatları gerilediği halde indirim bekleyen tüketiciler asgari ücretin açıklanmasıyla şok zamlarla karşılaştılar.

#5
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİM KAPSAMINDA? 600 üründe indirimler başladı. Bilinçli tüketiciler Tarım Kredi'nin ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendi markalı ürünlerini tercih ettikleri taktirde ve 1 kilogram ve 2.5 kilogram satılan ürünlerin fiyat mukayesesini yapmaları halinde avantajlı çıkacaklardır. Çünkü bir 1 kilogramı 21 liradan satılan kırmızı mercimeğin 2.5 kilogramlık paket fiyatı 66 liraya gelmekte. Böylelikle tek tek bir 1 kilogram alan tüketici 63 lira ödemiş yani 2.5 kilogramlık fiyattan 3 lira daha ucuza yarım kilo daha fazla kırmızı mercimek alabilmektedir.

#6
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

'ZİNCİR MARKETTE 37.5 LİRA, TARIM KREDİ DE 21 LİRA' Tarım kredi ürünlerinde indirim var. Kırmızı mercimek Tarım Kredi'de standart 22.5 lira indirimli olanı 21 lira fiyatla satılırken, başka bir zincir markette 37.5 liradır.

#7
Foto - Erdoğan müjdelemişti! Yarı fiyatından da ucuz! İndirimli 600 çeşit ürün hangileri?

ZİNCİR MARKETTE 190 LİRA OLAN BEYAZ PEYNİR TARIM KREDİ DE 80 LİRA' Beyaz peynir zincir markette markasına göre 180-190 lira fiyatla satılmaktayken, Tarım Kredi'de bugün 80 lira kg fiyatla satılmaktadır. Kutu sütün litresi zincir marketlerde 28 lirayken, Tarım Kredi'de 14.75 kuruştur. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün, şeker, un, bakliyat, meyve. Domates zincir markette 22.5 lira ile satılırken, burada 14.90 kuruştur."

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