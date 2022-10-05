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Siyaset
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Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

2022-10-05 17:46:18
Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

#1
Foto - Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

#2
Foto - Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.

#3
Foto - Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

İşte görüşmenin görüntüleri...

#4
Foto - Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

İşte görüşmenin görüntüleri...

#5
Foto - Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

İşte görüşmenin görüntüleri...

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