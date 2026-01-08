Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Aile Yılı kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yayıldığını belirten Göktaş, fondan 68 bin 763 çiftin yararlandığını, 8 milyar 466 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Fondan faydalanan gençlerin çocuk sayısını da paylaşan Bakan, 4 bin 715 gencin 4 bin 765 çocuğunun dünyaya geldiğini bildirdi. Doğum desteklerinde reform yaptıklarını açıklayan Göktaş, ilk çocuk için tek seferlik desteğin 5 bin liraya yükseltildiğini, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonrası için aylık 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemelerin çocuk 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesabına düzenli yatırılacağını ifade eden Bakan, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.