  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğurganlık hızını işaret ederek "Şu anda bir felaketi yaşıyoruz" uyarısı gündemdeki yerini korurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan ürküten açıklamalar geldi.

2
#1
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek nüfus politikaları, aile destekleri ve çocukların dijital güvenliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göktaş, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,48'e düştüğünü vurgulayıp bu süreci "millî güvenlik ve beka meselesi" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

#2
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Göktaş, "Güçlü aile olmadan güçlü toplum, güçlü toplum olmadan güçlü devlet olmaz. Tüm politikalarımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz" dedi. Türkiye'de doğurganlık hızının kritik eşik olan 2,1'in altına gerilediğini dile getiren Bakan, "Bu düşüş sadece demografik bir veri değil; ekonomiden milli güvenliğe kadar pek çok alanı etkileyen bir gelecek meselesidir" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Göktaş, eğilimlerin sürmesi halinde Türkiye nüfusunun 2100 yılında 25 ila 54 milyon aralığına gerileyebileceğini belirterek, nüfus meselesinin bu nedenle "milli güvenlik ve beka sorunu" olarak ele alındığını ifade etti.

#4
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Bakan Göktaş, kadınlarda ilk anne olma yaşının 2001'de 25,8 iken 2024'te 29,3'e yükseldiğine dikkat çekti. Hanelerin yüzde 57'sinde çocuk bulunmadığını söyleyen Göktaş, "Bugün hanelerimizin yarısından fazlasında çocuk sesi duyulmuyor. Bu durum toplumsal yapımızdaki sessiz dönüşümü gösteriyor" dedi.

#5
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Aile Yılı kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yayıldığını belirten Göktaş, fondan 68 bin 763 çiftin yararlandığını, 8 milyar 466 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi. Fondan faydalanan gençlerin çocuk sayısını da paylaşan Bakan, 4 bin 715 gencin 4 bin 765 çocuğunun dünyaya geldiğini bildirdi. Doğum desteklerinde reform yaptıklarını açıklayan Göktaş, ilk çocuk için tek seferlik desteğin 5 bin liraya yükseltildiğini, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonrası için aylık 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi. Bu ödemelerin çocuk 5 yaşını doldurana kadar annelerin hesabına düzenli yatırılacağını ifade eden Bakan, 721 bin çocuk için toplam 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini belirtti.

#6
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Göktaş, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildiğini duyurarak, çalışmaların bir genelgeyle yapısal çerçeveye oturtulacağını ve önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla tanıtılacağını kaydetti. Yaşlıların evlerinde ve ailelerinin yanında onurlu şekilde yaşamalarını öncelik olarak gördüklerini belirten Göktaş, huzurevleri ve evde bakım desteklerine ilişkin verileri de paylaştı. Bakanlığa bağlı 173 huzurevinde 14 bin 885, özel huzurevlerinde ise 13 bin 740 yaşlıya hizmet verildiğini belirten Göktaş, yaşlıların yüzde 30'una ücretsiz bakım sağlandığını söyledi. Evde bakım desteği kapsamında 2025'te 517 bin yaşlı ve yakınına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını da aktardı.

#7
Foto - Erdoğan haklı çıktı: Türkiye maalesef felakete doğru ilerliyor

Çocukların dijital alanda güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirten Göktaş, "Çocuklar Güvende" web sitesi ve uygulamasıyla riskli içeriklerin doğrudan iletilebildiğini söyledi. Bakan, zararlı içeriklere 7/24 müdahale ettiklerini ve 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale edildiğini belirtti. Göktaş ayrıca, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa taslağının ay sonunda Meclis Komisyonu'na sevk edileceğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan yerlikaya

Anneleri iş hayatından uzak tutmalı. Gençleri sadece baba çalışarak bu zamana getirmiş ama gençlerde bir geçim endişesi var. İllaki çalışan eş istiyorlar. Sıkıntı zihniyette. Kızlarda iş hayatından dolayı 30 yaşından önce evlenmiyor. 30nundan sonra en fazla bir çocuk olur. Sıkıntı çalışan annelerde

Saleplim

Artık serzenişi bırakın ev hanımları için birşeyler yapın.Toplumun en mağdur kesimi bunlar.Ekonomik olarak destekleyin.Böylece aile kurumunu da desteklemiş olursunuz.Sonradan ne yaparsanız yapın telafi edemezsiniz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gazeteci Nedim Şener, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel unsurların birlikteliğini gösteren o muazzam kareleri "Türk Bekl..
Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler
Dünya

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Maduro haydutluğuyla dünyanın gündemindeki ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘görevden alınma’ korkusu sardı. Trump, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seç..
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar
Gündem

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" ..
Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Kandan beslenen İsrail'in gazına gelen terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna saldırılarıyla başlayan ..
Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı
Otomotiv

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazarı ne oluyor? Öne çıkan Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının geniş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23