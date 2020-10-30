2020-10-30 13:08:14 Erdoğan, asrın projesini “Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açtı ama yine bunlara yaranamadı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 30 Ekim 2013 tarihli “HALK BAYRAM YAPTI TAYYİP ŞOV YAPTI" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Asrın rüyası gerçekleşiyor, denizin altından, iki kıta birbirine Marmaray ile bağlanıyor. Tayyip Erdoğan, “Bu hizmeti Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açalım” diyor, yine yaranamıyor… “Halkı yine böldü” deyip, hemen tüm İstanbullunun kullandığı bir ulaşımın açılışını bile "Tören alanı seçim meydanı gibiydi" diyerek, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Halk, aslında Marmaray'ın açılışı ile bayram yaptı. Çünkü İstanbullular işe giderken, işten dönerken, her gün 4 saatini yollarda harcıyordu, şimdi 20 dakikada karşı kıtaya geçiyor..” ifadelerini kullandı.