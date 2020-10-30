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Erdoğan, asrın projesini “Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açtı ama yine bunlara yaranamadı

2020-10-30 13:08:14
Erdoğan, asrın projesini “Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açtı ama yine bunlara yaranamadı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 30 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 30 Ekim 2013 tarihli “HALK BAYRAM YAPTI TAYYİP ŞOV YAPTI" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Asrın rüyası gerçekleşiyor, denizin altından, iki kıta birbirine Marmaray ile bağlanıyor. Tayyip Erdoğan, “Bu hizmeti Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açalım” diyor, yine yaranamıyor… “Halkı yine böldü” deyip, hemen tüm İstanbullunun kullandığı bir ulaşımın açılışını bile "Tören alanı seçim meydanı gibiydi" diyerek, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Halk, aslında Marmaray'ın açılışı ile bayram yaptı. Çünkü İstanbullular işe giderken, işten dönerken, her gün 4 saatini yollarda harcıyordu, şimdi 20 dakikada karşı kıtaya geçiyor..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 30 Ekim 2012: “YASAKÇILARIN BARİKATI YIKILDI” “Yasakçı” kelimesini duyunca aklınıza kimler geliyor? Bunlar hem kendileri olay çıkartıyor, hem de kendileri şikayet ediyor… Ortada bayramın kutlanmasına dair hiçbir yasak yok, asıl dertleri başkalarına kutlatmamak, oligarşiyi yıktırmamak… Bekir coşkun,

CUMHURİYET, 30 Ekim 2012: “YASAKÇILARIN BARİKATI YIKILDI” “Yasakçı” kelimesini duyunca aklınıza kimler geliyor? Bunlar hem kendileri olay çıkartıyor, hem de kendileri şikayet ediyor… Ortada bayramın kutlanmasına dair hiçbir yasak yok, asıl dertleri başkalarına kutlatmamak, oligarşiyi yıktırmamak… Bekir coşkun, "Dün, sonun başıydı" diye yazmış, Orhan Bursalı ise "Milletin dönüşü". Görenler cevaplasın, "sonun başında" neler oldu, millet dönüp de ne dedi? Bizim gördüğümüz, millet o günden sonra yapılan 7 seçimde de hep Erdoğan dedi.. Bunlara da boyunlarını eğip, bir sonraki seçimde "İktidara geliyoruz, geldik" algısı ile söylem geliştirmek düştü...

#2
Foto - SÖZCÜ, 30 Ekim 2013: “HALK BAYRAM YAPTI TAYYİP ŞOV YAPTI

SÖZCÜ, 30 Ekim 2013: “HALK BAYRAM YAPTI TAYYİP ŞOV YAPTI" Asrın rüyası gerçekleşiyor, denizin altından, iki kıta birbirine Marmaray ile bağlanıyor. Tayyip Erdoğan, “Bu hizmeti Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açalım” diyor, yine yaranamıyor… “Halkı yine böldü” deyip, hemen tüm İstanbullunun kullandığı bir ulaşımın açılışını bile "Tören alanı seçim meydanı gibiydi" diyerek, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Halk, aslında Marmaray'ın açılışı ile bayram yaptı. Çünkü İstanbullular işe giderken, işten dönerken, her gün 4 saatini yollarda harcıyordu, şimdi 20 dakikada karşı kıtaya geçiyor..

#3
Foto - BUGÜN, 30 Ekim 2014: “POLİSE 'NEDEN ÇOK ÇALIŞTINIZ' SORUSU

BUGÜN, 30 Ekim 2014: “POLİSE 'NEDEN ÇOK ÇALIŞTINIZ' SORUSU" Bazı işadamlarına şantaj yapmak için, görev dışı işlere soyunmuşlar, devlet te “Alakan olmayan soruşturma için üniversite raporunu niye sen hazırlattın” diyor, FETÖ'cü gazete ise, “Bize ‘Niye çok çalışıyorsun’ diye sordular” diye çarpıtıyor…

#4
Foto - SÖZCÜ, 30 Ekim 2014: İKİNCİ HABUR REZALETİ

SÖZCÜ, 30 Ekim 2014: İKİNCİ HABUR REZALETİ" HDP'liler, Türkiye Kobani'ye yardım etmiyor dediler, halkı sokağa çağırdılar, 53 kişinin ölümüne sebebiyet verdiler. Türkiye, TSK ile yardım etmese bile, "iz kendiniz yardım götürecekseniz, buyrun geçin" dedi.. Bu sefer de Sözcü kafayı çıkardı, "Peşmergeye davul-zurna" dedi.. İkisinin de hedefi, AK parti iktidarı idi. Şimdi ikisi birlik oldular, Kobani olayları sebebi ile gözaltına alınmayı protesto edip, yine AK Parti iktidarına saldırıyorlar.. Sözcü çağrı yapıyor, "Erdoğan'ı devirmek için, HDP'ye oy verin" diyor. Nasıl bir rezillik bu, söyler msiniz?

#5
Foto - TARAF, 30 Ekim 2015: “AKP TARİHE BÖYLE GEÇTİ

TARAF, 30 Ekim 2015: “AKP TARİHE BÖYLE GEÇTİ" Devlet, FETÖ'cü medya organlarına, mahkeme kararı ile el koymuş.. FETÖ'cü diğer gazete, "AKP tarihe böyle geçti" diyerek, manşet atıyor. Aradan geçti 5 sene… Peki bu başlığı atanlar tarihe nasıl geçti? “Darbeci”, “Vatan haini”, “Terörist” ve daha nice sıfatı sırtlandılar… Hukuk içinde yapılanlara bile böyle salya sümük saldırıyorlardı ya, insan bazen “Keşke hukuk dışına çıkılsaydı da, o kanlı 15 Temmuz hain darbe girişimini hiç yaşamasaydık” diyor…

#6
Foto - SÖZCÜ, 30 Ekim 2015: SARAY HUKUKU!” Bugün gazetesini, milletten topladıkları zekat-sadaka paraları, hatta kesmedikleri kurban paraları ile finanse edenler, Pensilvanya'dan aldıkları talimatla çıkartanların yaptıkları suç değil.. O örgüt gazetesine el konulup, mahkemenin belirlediği kayyım vasıtası ile gazetenin hazırlanması suç. Ve bu yapılan

SÖZCÜ, 30 Ekim 2015: SARAY HUKUKU!” Bugün gazetesini, milletten topladıkları zekat-sadaka paraları, hatta kesmedikleri kurban paraları ile finanse edenler, Pensilvanya'dan aldıkları talimatla çıkartanların yaptıkları suç değil.. O örgüt gazetesine el konulup, mahkemenin belirlediği kayyım vasıtası ile gazetenin hazırlanması suç. Ve bu yapılan "Saray hukuku"! Pensilvanya gazeteye müdahale edince ses yok, Türkiye Cumhuriyeti olaya el koyunca, "yayın politikasına karıştı".. Sözcü'nün riyakarlığını görüyor musunuz? Sözcü’nün yazarları, yöneticileri, “Biz FETÖ’cü değiliz” dediğinde çıkıp da bu manşetleri yüzlerine vuramadık ya, bu da bizim ayıbımız… Dikkatimizi çekti, her sene “Cumhuriyet Bayramı” kutlamalarıyla ilk sayfasını postere çeviren gazete, FETÖ ile mücadelenin yoğun sürdüğü 2014 ve 2015 yıllarında, kutlamaları hap kadar vermiş, darbeden sonra tekrar eskiye dönmüş… İlginç değil mi?

#7
Foto - CUMHURİYET, 30 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 30 Ekim 2015: "POLİS GAZETEDE TERÖR ESTİRDİ" FETÖ'cü gazeteye mahkeme kararı ile el konulmuş, FETÖcülerin çıkarttığı Bugün gazetesine kayyım gelmiş. FETÖ'cü yazıişleri kadrosunun provokasyonuna karşı, polis de gazetede.. Kemalist gazete kimin safında? Devlete karşı, FETÖ'cülerin safında. Bu ayıp, size ömür boyu yeter, Cumhuriyet!

#8
Foto - CUMHURİYET, 30 Ekim 2016: “DEMOKRASİ BOĞULUYOR” Yazık ki, ne yazık… FETÖ'ye karşı olduğunu iddia eden Cumhuriyet, FETÖ'nün yaptığı darbe sonrasında, devletten örgüt mensupları atılırken,

CUMHURİYET, 30 Ekim 2016: “DEMOKRASİ BOĞULUYOR” Yazık ki, ne yazık… FETÖ'ye karşı olduğunu iddia eden Cumhuriyet, FETÖ'nün yaptığı darbe sonrasında, devletten örgüt mensupları atılırken, "demokrasi boğuluyor" diye manşet atıyor.. Adamlar resmen “Darbe başarılı olamadı ama, darbecilerle uğraşılmasın ki, tekrar deneyebilsinler” diye nasıl da çırpındı… “Demokrasi boğuluyor”muş… Darbenin ertesi günü, darbecileri bir eleştiriyorsa Erdoğan’ı beş eleştiren nüshayı çıkaran adamlar sanki bunlar değil, millet sanki tıynetlerini bilmiyor…

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