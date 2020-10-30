Erdoğan, asrın projesini “Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünde açtı ama yine bunlara yaranamadı

SÖZCÜ, 30 Ekim 2015: SARAY HUKUKU!” Bugün gazetesini, milletten topladıkları zekat-sadaka paraları, hatta kesmedikleri kurban paraları ile finanse edenler, Pensilvanya'dan aldıkları talimatla çıkartanların yaptıkları suç değil.. O örgüt gazetesine el konulup, mahkemenin belirlediği kayyım vasıtası ile gazetenin hazırlanması suç. Ve bu yapılan "Saray hukuku"! Pensilvanya gazeteye müdahale edince ses yok, Türkiye Cumhuriyeti olaya el koyunca, "yayın politikasına karıştı".. Sözcü'nün riyakarlığını görüyor musunuz? Sözcü’nün yazarları, yöneticileri, “Biz FETÖ’cü değiliz” dediğinde çıkıp da bu manşetleri yüzlerine vuramadık ya, bu da bizim ayıbımız… Dikkatimizi çekti, her sene “Cumhuriyet Bayramı” kutlamalarıyla ilk sayfasını postere çeviren gazete, FETÖ ile mücadelenin yoğun sürdüğü 2014 ve 2015 yıllarında, kutlamaları hap kadar vermiş, darbeden sonra tekrar eskiye dönmüş… İlginç değil mi?