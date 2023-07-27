2023-07-27 11:54:33 Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...
Erden Timur transfer için canhıraş mücadeleye devam ediyor.
Erden Timur transfer için canhıraş mücadeleye devam ediyor.
Yeni transferler için İngiltere'ye giden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, dönüş yolunda yanında iki yıldız birden getirmeyi planlıyor.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çarşamba akşam özel uçakla İngiltere'ye gitti. Manchester'a inen Erden Timur, hız kesmeden transfer görüşmelerine başlayacak.
Brezilyalı futbolcunun ise Cimbom'a gelmek için istekli olduğu aktarıldı.
Frederico Rodrigues de Paula Santos bilinen adıyla Fred, 5 Mart 1993 doğumludur. Premier Lig kulübü Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.
Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.
Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı.
Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.
Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı.
Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.
Haber7'ye göre; Erden Timur, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica için de bir hamle yapacak. Sarı-kırmızılı yönetici, Norwich City ile görüşüp beklentilerini düşürmelerini isteyecek.
28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı. Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi. Geride bıraktığımız sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.
Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...
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