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Spor
16
Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

2023-07-27 11:54:33
Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Erden Timur transfer için canhıraş mücadeleye devam ediyor.

#1
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Yeni transferler için İngiltere'ye giden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, dönüş yolunda yanında iki yıldız birden getirmeyi planlıyor.

#2
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çarşamba akşam özel uçakla İngiltere'ye gitti. Manchester'a inen Erden Timur, hız kesmeden transfer görüşmelerine başlayacak.

#3
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Brezilyalı futbolcunun ise Cimbom'a gelmek için istekli olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Frederico Rodrigues de Paula Santos bilinen adıyla Fred, 5 Mart 1993 doğumludur. Premier Lig kulübü Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur.

#5
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Fred kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başladı ve burada Campeonato Gaúcho'yu iki kez kazandı.

#6
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Haziran 2013'te Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı ve burada üç Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandı.

#7
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Fred, 2018'de Manchester United'a imza attı ve burada 2023'te EFL Kupası kazandı.

#8
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Fred, Brezilya'yı 20 yaş altı ve 23 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Üst düzey uluslararası çıkışını Kasım 2014'te yaptı.

#9
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Brezilya'nın Şili'deki 2015 Copa América kadrosunun bir parçasıydı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa América final kadrolarında da yer aldı.

#10
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Haber7'ye göre; Erden Timur, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica için de bir hamle yapacak. Sarı-kırmızılı yönetici, Norwich City ile görüşüp beklentilerini düşürmelerini isteyecek.

#11
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

28 Haziran 1996 tarihinde Kosova'da dünyaya geldi.

#12
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Profesyonel futbol kariyerine Vushtrria'da başladı. Sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City formaları giydi. Geride bıraktığımız sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralandı.

#13
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Kosovalı yıldız orta sahada sağ kanat mevkisinde görev yapıyor.

#14
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...

#15
Foto - Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

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