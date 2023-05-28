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Spor
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Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

2023-05-28 11:41:35
Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başladı. Tecrübeli çalıştırıcıyla sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra yaşadığı düşüşle şampiyonluk şansını zora soktu. Şampiyonluk için çalışmalarına devam eden Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da Erden Timur'un da devreye girdiği dünya yıldızı için Ali Koç kesenin ağzını açacak.

#1
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Ligin son 2 haftasına girildiği sırada şampiyonluk yolunda iddiası bulunan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Ligde gelecek hafta Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

#3
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Galatasaray'ın puan kaybettiği senaryoda ise şampiyonluk düğümü son hafta oynanacak derbi maçla belli olacak.

#4
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

İki takım da şampiyonluk için tam konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

#5
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

İki takım içinde transfer iddiaları her geçen gün artıyor.

#6
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine giren Arjantinli dünya yıldızı için girişimlerine başladı.

#7
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Yeni sezonda kadrosunu yıldızlarla donatma kararı alan Fenerbahçe, Süper Lig'de dengeleri bozacak bir ismi listesine aldı.

#8
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Sabah'a göre; Fenerbahçe, bonservisi PSG'de olan, Juventus'ta forma giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes'in peşine düştü.

#9
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Fransız ekibinin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki millî tangocunun menajeriyle kurulan temasta ışık göründü.

#10
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde Fransa'ya çıkarma yaparak PSG'yle bonservis pazarlığına oturacak.

#11
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

Dört yıl önce 40 milyon avro bedelle Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in mevcut piyasa değeri 12 milyon avro olarak gösteriliyor.

#12
Foto - Erden Timur başlattı, Ali Koç bitiriyor! Yeni keşfedildi: Kazanan ismi getirecek...

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer alan Paredes, eğer transferi gerçekleşirse Ortega, Sosa ve Perotti'den sonra Fenerbahçe'de dördüncü Arjantinli olacak.

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