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Dünya
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Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

2023-07-03 17:05:30
Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

Irak'ın Erbil kentindeki vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

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Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

Odun ateşinde kazanlarda büyük emekle kaynatılan buğday damlarda 2-3 gün bekletildikten sonra değirmenlere gönderiliyor.

#2
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

Buğday, tarladan çıkıp bulgur olup sofraya serildiği ana kadar doğal bir yapım sürecinden geçiyor.

#3
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

#4
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

#5
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

#6
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

#7
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

#8
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

#9
Foto - Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği

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