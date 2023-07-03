2023-07-03 17:05:30 Erbil'de "Bulgur Kaynatma" Geleneği
Irak'ın Erbil kentindeki vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.
Irak'ın Erbil kentindeki vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.
Odun ateşinde kazanlarda büyük emekle kaynatılan buğday damlarda 2-3 gün bekletildikten sonra değirmenlere gönderiliyor.
Buğday, tarladan çıkıp bulgur olup sofraya serildiği ana kadar doğal bir yapım sürecinden geçiyor.
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